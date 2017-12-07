Спасатели предупреждают: «Выход на лед смертельно опасен!»

По данным инспекторов ГИМС, мониторинг ледовой обстановки показывает, что на данный момент толщина льда на водоемах Нижегородской области составляет не более пяти сантиметров. Это означает, что в регионе пока нет ни одного места, где лед мог бы вынести вес человека. Кроме того, сильных морозов на территории области пока еще не было, и поэтому лед остается слишком рыхлым и пористым по своей структуре.