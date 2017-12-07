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12:04 (мск), источник: Комсомольская правда

Спасатели предупреждают: «Выход на лед смертельно опасен!»

Лед в Нижегородской области пока не способен вынести вес человека.

Источник: РИА "Новости"

Спасатели в очередной раз напоминают нижегородцам о смертельной опасности выхода на неокрепший лед. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По данным инспекторов ГИМС, мониторинг ледовой обстановки показывает, что на данный момент толщина льда на водоемах Нижегородской области составляет не более пяти сантиметров. Это означает, что в регионе пока нет ни одного места, где лед мог бы вынести вес человека. Кроме того, сильных морозов на территории области пока еще не было, и поэтому лед остается слишком рыхлым и пористым по своей структуре.

Первые трагедии, связанные с выходом на непрочный лед, в Нижегородской области этой зимой уже произошли — так, 6 декабря погибли, провалившись под лед на реке Волге, двое 63-летних жителей поселка Память Парижской Коммуны в Борском районе.

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