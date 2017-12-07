В облдуме решили не возвращать бродячих собак на улицы

Документ предполагает, что стерилизованных собак больше не будут выпускать обратно на улицы, передает корреспондент «Нового Калининграда».
«Нам прокуратура внесла протест и мы сейчас в первом чтении будем принимать закон, где мы убираем эту строчку (о возвращении животных в места прежнего обитания, — прим. “Нового Калининграда”). Будет только “отлов и содержание” безнадзорных животных», — пояснил председатель сельскохозяйственного комитета Валерий Губаров.
Он также пояснил, что областной закон ко второму чтению может радикально измениться. Дело в том, что на федеральном уровне уже 6 лет готовится новый закон об ответственном обращении с животными. И в нем, возможно, будет предусмотрена процедура возвращения животных в места прежнего обитания.
«Поэтому мы и приняли в первом чтении. Потом поправками учтем все, что будет прописано в федеральном законе. Мы взяли себе еще два месяца на работу над поправками и мы надеемся, что если в декабре Госдума примет федеральный закон, то при работе над поправками все, что будет в федеральном законе, будет в областном законе учтено, — сказал Губаров. — Свет в конце туннеля есть, закон уже находится в Госдуме, он прошел комитет, он уже согласован с уполномоченным органом, поправки уже приняты все ко второму чтению. Сейчас только вопрос — во втором чтении он будет принят в окончательном, или они его еще могут перенести на третье чтение».