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13:18 (мск), источник: Новый Калининград

В облдуме решили не возвращать бродячих собак на улицы

Профильный комитет областной думы в среду одобрил к принятию в первом чтении проекта регионального закона «Об организации проведения на территории Калининградской области мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных».

Источник: Новый Калининград

Документ предполагает, что стерилизованных собак больше не будут выпускать обратно на улицы, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Нам прокуратура внесла протест и мы сейчас в первом чтении будем принимать закон, где мы убираем эту строчку (о возвращении животных в места прежнего обитания, — прим. “Нового Калининграда”). Будет только “отлов и содержание” безнадзорных животных», — пояснил председатель сельскохозяйственного комитета Валерий Губаров.

Он также пояснил, что областной закон ко второму чтению может радикально измениться. Дело в том, что на федеральном уровне уже 6 лет готовится новый закон об ответственном обращении с животными. И в нем, возможно, будет предусмотрена процедура возвращения животных в места прежнего обитания.

«Поэтому мы и приняли в первом чтении. Потом поправками учтем все, что будет прописано в федеральном законе. Мы взяли себе еще два месяца на работу над поправками и мы надеемся, что если в декабре Госдума примет федеральный закон, то при работе над поправками все, что будет в федеральном законе, будет в областном законе учтено, — сказал Губаров. — Свет в конце туннеля есть, закон уже находится в Госдуме, он прошел комитет, он уже согласован с уполномоченным органом, поправки уже приняты все ко второму чтению. Сейчас только вопрос — во втором чтении он будет принят в окончательном, или они его еще могут перенести на третье чтение».

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