В Казахстан будут возвращать угнанные автомобили

Источник: Zakon.kz

«Соглашение подписано 25 ноября 2005 года в Москве. Разработка данного соглашения была вызвана необходимостью обеспечения защиты прав владельцев похищенного автотранспорта и правового урегулирования вопросов, связанных с возвратом. Вопросы, связанные с обеспечением оперативного взаимного обмена сведений из информационной базы данных о зарегистрированных разыскиваемых, задержанном и обнаруженном автотранспорте, порядок исполнения запросов, процедур и условий возврата похищенного автотранспорта средства, а также восстановление с установлением исчерпывающего перечня основания отказа по их возврату», — сказал министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов.

Как отметил сенатор В. Волков, на территории России согласно статистике МВД, за 2016 год было похищено более 36 000 автомобилей.

«Обнаружить удалось лишь половину от общего количества краж. В Казахстане с момента подписания Соглашения с 1993 года по настоящее время похищено более 60 тысяч автомашин. Разыскано и возвращено владельцам около 43 тысяч или чуть более 70%. На сегодняшний день остаются не найденными 17 тысяч 448 транспортных средств!» — сказал сенатор В. Волков во время обсуждения документа.

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По его словам, только за последние три года в Казахстане совершено 11 тысяч 832 преступления, связанных с хищениями автотранспортных средств. При этом за последние 12 лет в странах СНГ обнаружено 200 автомашин, похищенных в Казахстане. Из них возвращено только 66. В текущем году в странах СНГ обнаружено 11 автомашин, возвращено 5.

За этот же период в нашей стране обнаружено 222 автомашины, похищенных в странах СНГ, из которых возвращено 77.

«С созданием Евразийского экономического союза, вопросы расширения и углубления сотрудничества в сфере борьбы с хищениями автотранспортных средств еще более актуализированы, — сказал депутат. — Принятие единого Таможенного кодекса и снятие барьеров на пути перемещения товаров внутри Союза влечет риски активизации транснациональных преступных группировок, занимающихся хищениями транспортных средств и их последующей легализацией».