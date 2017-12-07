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13:21 (мск), источник: Publika.md

Полтонны свинины везли в антисанитарных условиях на Центральный рынок: фото

Около 500 кг свинины и мяса крупного рогатого скота без сертификата качества обнаружила патрульная полиция в машине мужчины из Криулянского района.

Источник: Publika.md

Согласно информации, мясо, транспортируемое в антисанитарных условиях должно было поступить на прилавки столичного Центрального рынка.

Мужчине грозит штраф до 4500 леев.

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