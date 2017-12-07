Полтонны свинины везли в антисанитарных условиях на Центральный рынок: фото

Полтонны свинины везли в антисанитарных условиях на Центральный рынок: фото

Около 500 кг свинины и мяса крупного рогатого скота без сертификата качества обнаружила патрульная полиция в машине мужчины из Криулянского района.