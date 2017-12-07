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13:04 (мск), источник: Apiural.ru

Свердловские приставы вышли в рейд «В новый год — без долгов»

В течение одного дня судебные приставы составили свыше 200 актов арестов.

Источник: РИА "Новости"

ЕКАТЕРИНБУРГ. Свердловские судебные приставы приняли участие в общероссийском рейде в рамках акции «В новый год — без долгов». Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

Судебные приставы УФССП России по Свердловской области посетили адреса должников по 3673 исполнительным производствам по взысканию заработной платы и алиментов, с общей суммой задолженности свыше 253 миллионов рублей.

Судебные приставы вышли в рейды по адресам должников с целью проверки их имущественного положения и наложения ареста на имущество, были проведены проверки бухгалтерий организаций на предмет производимых ими удержаний алиментных платежей из заработной платы должников, а также своевременности и полноты выплат заработной платы их работникам.

В течение одного дня судебные приставы составили свыше 200 актов арестов (описи) имущества должников из них 92 арестов имущества должников по алиментам и 127 актов ареста имущества должников по заработной плате.

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Был составлен 61 административный протокол, на общую сумму порядка семи миллионов рублей. В том числе, составлено 54 протокола, предусмотренных ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей), на общую сумму 5 809 000 рублей и семь протоколов по ст.17.14 КоАП РФ (невыполнении законных требований судебного пристава-исполнителя, несообщении об увольнении с работы, о новом месте работы, учебы, месте получения пенсии, иных доходов или месте жительства). В 242 случаях должникам были вручены предупреждения об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ на общую сумму долгов 27 545 000 рублей.

Во время проведения рейдовых мероприятий было установлено место получения доходов 385 граждан. В ближайшее время работодателям будут направлены постановления об удержании алиментов из их заработной платы.

Благодаря активным действиям судебных приставов только за один день рейда фактически взыскано свыше 600 тысяч рублей заработной платы в пользу работников предприятий области и более 300 тысяч в пользу несовершеннолетних детей.

Выход в адреса должников осуществлен в рамках 966 исполнительных производств по взысканию заработной платы на общую сумму 64 857 000 рублей. По 242 исполнительным производствам должникам были вручены требования об исполнении решения судов на общую сумму 27 545 000 рублей. В 242 случаях должникам были вручены предупреждения об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ. Исполнительных производств о взыскании заработной платы перспективных к окончанию фактическим исполнением — 332, на общую сумму 9 438 000 рублей.

© Служба новостей «АПИ».

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