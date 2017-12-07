В Чайковском четверо строителей вылечились от мышиной лихорадки

Как сообщает 59.ru со ссылкой на краевой Минздрав, все пациенты идут на поправку. Четверых из шести уже выписали, двое пока остаются в стационаре. Признаков эпидемии в Чайковском нет, как и других заболевших.



Добавим, что специалисты Роспотребнадзора по Пермскому краю начали собственное расследование для выяснения причин заражения строителей в Чайковском. Предположительно, прикамцы могли заразиться в Удмуртии.