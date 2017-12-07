В Чайковском четверо строителей вылечились от мышиной лихорадки
Из больницы выписали четверых пациентов, ранее заболевших геморрагической (мышиной) лихорадкой вместе со своими коллегами. Один из строителей умер от этой болезни 28 ноября.
Из больницы выписали четверых пациентов, ранее заболевших геморрагической (мышиной) лихорадкой вместе со своими коллегами. Один из строителей умер от этой болезни 28 ноября.
Как сообщает 59.ru со ссылкой на краевой Минздрав, все пациенты идут на поправку. Четверых из шести уже выписали, двое пока остаются в стационаре. Признаков эпидемии в Чайковском нет, как и других заболевших.
Добавим, что специалисты Роспотребнадзора по Пермскому краю начали собственное расследование для выяснения причин заражения строителей в Чайковском. Предположительно, прикамцы могли заразиться в Удмуртии.