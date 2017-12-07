В Ростове-на-Дону не хватает квалифицированных водителей автобусов

На встрече с ростовчанами чиновник заявил, что все эти негативные моменты связаны с главной проблемой — нехваткой квалифицированных шоферов. По его словам, южная столица ощущает кадровый голод в 1,2 тысячи квалифицированных водителей общественного транспорта.

С хамским поведением маршруточников власти собираются бороться путем ликвидации самого типа этого транспорта. До конца текущего года город закупит сотню автобусов большой вместимости и еще сотню — в следующем году. По словам Лебедева, маршрутки оставят только в тех частях города, где большим автобусам трудно проехать и где достаточно низкий пассажиропоток.