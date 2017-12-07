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13:27 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону не хватает квалифицированных водителей автобусов

Замглавы городской администрации Ростова-на-Дону по транспорту Евгений Лебедев прокомментировал курение и разговоры по телефону водителей общественного транспорта.

Источник: Комсомольская правда

На встрече с ростовчанами чиновник заявил, что все эти негативные моменты связаны с главной проблемой — нехваткой квалифицированных шоферов. По его словам, южная столица ощущает кадровый голод в 1,2 тысячи квалифицированных водителей общественного транспорта.

С хамским поведением маршруточников власти собираются бороться путем ликвидации самого типа этого транспорта. До конца текущего года город закупит сотню автобусов большой вместимости и еще сотню — в следующем году. По словам Лебедева, маршрутки оставят только в тех частях города, где большим автобусам трудно проехать и где достаточно низкий пассажиропоток.

— В 2018 году в городе несколько изменится маршрутная сеть и количество маршрутных такси уменьшится в разы, — отметил замглавы администрации.

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