В Ростове-на-Дону не хватает квалифицированных водителей автобусов
Замглавы городской администрации
Замглавы городской администрации
На встрече с ростовчанами чиновник заявил, что все эти негативные моменты связаны с главной проблемой — нехваткой квалифицированных шоферов. По его словам, южная столица ощущает кадровый голод в 1,2 тысячи квалифицированных водителей общественного транспорта.
С хамским поведением маршруточников власти собираются бороться путем ликвидации самого типа этого транспорта. До конца текущего года город закупит сотню автобусов большой вместимости и еще сотню — в следующем году. По словам Лебедева, маршрутки оставят только в тех частях города, где большим автобусам трудно проехать и где достаточно низкий пассажиропоток.
— В 2018 году в городе несколько изменится маршрутная сеть и количество маршрутных такси уменьшится в разы, — отметил замглавы администрации.