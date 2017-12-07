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13:21 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Установлена личность женщины, подбросившей новорожденного в Камышине

Полицейские в Котовском районе установили личность женщины, которая оставили новорожденного ребенка в подъезде дома Камышина.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Установить мать малыша удалось благодаря ориентировкам. Ею оказалась 22-летняя неработающая жительница Котово.

Известно, что она в разводе и воспитывает двоих малолетних детей. В содеянном подозреваемая созналась. Женщина пояснила, что даже не вставала на учет, узнав о беременности. Родила мальчика она сама 30 ноября, без посторонней помощи. Спустя несколько дней, 3 декабря, женщина вызвала такси и отправилась в Камышин, где положила сына в картонную коробку и оставила его в подъезде. Затем она снова вернулась в Котово.

В настоящее время по данному факту проводится процессуальная проверка. Кроме того, по результатам изучения социально-бытовых условий, в которых проживает семья, органы опеки примут решение о дальнейшем пребывании детей в семье.

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