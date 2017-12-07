Установлена личность женщины, подбросившей новорожденного в Камышине
Полицейские в Котовском районе установили личность женщины, которая оставили новорожденного ребенка в подъезде дома Камышина.
Полицейские в Котовском районе установили личность женщины, которая оставили новорожденного ребенка в подъезде дома Камышина.
Установить мать малыша удалось благодаря ориентировкам. Ею оказалась 22-летняя неработающая жительница Котово.
Известно, что она в разводе и воспитывает двоих малолетних детей. В содеянном подозреваемая созналась. Женщина пояснила, что даже не вставала на учет, узнав о беременности. Родила мальчика она сама 30 ноября, без посторонней помощи. Спустя несколько дней, 3 декабря, женщина вызвала такси и отправилась в Камышин, где положила сына в картонную коробку и оставила его в подъезде. Затем она снова вернулась в Котово.
В настоящее время по данному факту проводится процессуальная проверка. Кроме того, по результатам изучения