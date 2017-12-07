«Пропала лама. Любит гулять по пляжу и звуки свирельки»: в инстаграме собирают необычные объявления о поисках домашних животных

Фотографии присылают подписчики; кто именно ведет аккаунт, неизвестно. Судя по Still Missing, теряются не только кошки и собаки, но и змеи, черепашки и даже ламы. В основном в аккаунте появляются снимки смешных объявлений, распечатанных на домашнем принтере или написанных от руки. Однако некоторые хозяева ищут своих питомцев очень необычными способами — например, рисуют граффити.