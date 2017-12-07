Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
The Times: Путин снова сделал американцев "дураками"
5 гинекологических болезней, от которых не застрахована ни одна женщина
Половина стран Совбеза ООН потребовала провести срочное заседание
Британские СМИ рассказали про «самый советский» Калининград
Виктор Ан объяснил решение ехать на Олимпиаду не под флагом РФ
Семья бросила дочь, оставив записку о месте встречи через 10 летОни увиделись спустя 22 года — дочь приехала в Китай из Америки
Яковлева рассказала о бурных отношениях с Нагиевым на съемках
Юлия Высоцкая показала, как лишилась волос ради съемок в фильме
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
СМИ: актёр Еремеев вступился за сестру Карину Мишулину
Актера Еремеева признали сыном Спартака Мишулина
Кейт Миддлтон примерила тиару принцессы Дианы
Российским олимпийцам подарят форму
5 гинекологических болезней, от которых не застрахована ни одна женщина
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Британские СМИ рассказали про «самый советский» Калининград
В Мордовии болельщиков ЧМ-2018 поселят в палатках
Фоторепортажи
12Задержание Михаила Саакашвили
10В Москве открылась выставка SUPERPUTIN
13:11 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Экс-консул Сейшельских островов покинул «дипломатический дом»

В Екатеринбурге.

Источник: УралИнформБюро

7 декабря в Екатеринбурге из здания на Гоголя, 15 выезжает почетное консульство Сейшельских островов. Грузчики выносят из офиса мебель и оргтехнику. Многочисленные столы, стулья и кресла грузятся в припаркованные «Газели», сообщает корреспондент «Уралинформбюро».

Ранее почетный консул Игорь Вожагов лишился своего статуса. По имеющейся информации, консул был «разжалован» после скандала с его долгами.

По данным пресс-службы УФСПП по Свердловской области, у бизнесмена накопилось 11 крупных долгов. В частности, по кредитам он задолжал 2,2 миллиона рублей, по алиментам — 359 тысяч рублей, за коммунальные платежи — 103 тысячи. Также у Вожагова есть просроченные штрафы ГИБДД на 2,5 тысячи рублей.

Сейшельское консульство проработало в Екатеринбурге несколько лет на разных площадках. Силовики гадают, для чего Вожагову понадобился многочисленный персонал, который размещался на Гоголя, 15? Они не исключают, что за красивой вывеской могла находиться компания, оказывающая услуги по операциям в оффшоре, каковым является это государство в Индийском океане.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Киргизского дальнобойщика подозревают в убийстве коллеги
«Гладиатор с картонным мечом»: последнее слово Алексея Улюкаева
КНДР заявила о неизбежности корейской войны
Сборная США может пропустить Олимпиаду-2018
Роспотребнадзор отчитался о проверках одежды и обуви
Орешкин рассказал, что будет с рублем
КС РФ вынесет решение о плате северных надбавок сверх МРОТ
В Лос-Анджелесе введен режим ЧП из-за лесных пожаров
Спорт
«Спартак»: самое крупное поражение в истории Красно-белых унизили на «Энфилде» еще хуже, чем в 2002 году, когда москвичи проиграли в Лиге чемпионов шесть матчей из шести
Авто
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей На продажу выставлен уникальный экспериментальный лимузин «Монолит», созданный из модели ЗИЛ-41047
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: «Первый канал» закрывает «Бабий бунт» с Ольгой Бузовой О причинах такого решения пока не сообщается
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
В Мордовии болельщиков чемпионата мира по футболу поселят в палатках
Леди
Как выбрать пуховик на каждый день и с чем его носить (фото) В стране, где зима длится большее время года, пуховик – не роскошь, а средство первой необходимости
Дети
5-месячный ребенок стал знаменитостью благодаря своей прическе Длинные волосы Бобби Картера из Великобритании приходится укладывать феном.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь