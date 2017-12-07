Экс-консул Сейшельских островов покинул «дипломатический дом»

Источник: УралИнформБюро

7 декабря в Екатеринбурге из здания на Гоголя, 15 выезжает почетное консульство Сейшельских островов. Грузчики выносят из офиса мебель и оргтехнику. Многочисленные столы, стулья и кресла грузятся в припаркованные «Газели», сообщает корреспондент «Уралинформбюро».

Ранее почетный консул Игорь Вожагов лишился своего статуса. По имеющейся информации, консул был «разжалован» после скандала с его долгами.

По данным пресс-службы УФСПП по Свердловской области, у бизнесмена накопилось 11 крупных долгов. В частности, по кредитам он задолжал 2,2 миллиона рублей, по алиментам — 359 тысяч рублей, за коммунальные платежи — 103 тысячи. Также у Вожагова есть просроченные штрафы ГИБДД на 2,5 тысячи рублей.