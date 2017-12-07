Экс-консул Сейшельских островов покинул «дипломатический дом»
В Екатеринбурге.
В Екатеринбурге.
7 декабря в Екатеринбурге из здания на Гоголя, 15 выезжает почетное консульство Сейшельских островов. Грузчики выносят из офиса мебель и оргтехнику. Многочисленные столы, стулья и кресла грузятся в припаркованные «Газели», сообщает корреспондент «Уралинформбюро».
Ранее почетный консул Игорь Вожагов лишился своего статуса. По имеющейся информации, консул был «разжалован» после скандала с его долгами.
По данным
Сейшельское консульство проработало в Екатеринбурге несколько лет на разных площадках. Силовики гадают, для чего Вожагову понадобился многочисленный персонал, который размещался на Гоголя, 15? Они не исключают, что за красивой вывеской могла находиться компания, оказывающая услуги по операциям в оффшоре, каковым является это государство в Индийском океане.