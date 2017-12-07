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13:15 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде у главной елки появятся светящиеся сапоги, камин и кот на подушке

В этом году администрация Волгограда подготовила горожанам красочный новогодний сюрприз. Площадь у главной елки будет слепить огнями.

Многие в прошлом году жаловались, мол, центральная елка в городе бедненькая, и площадь вокруг серая и унылая. Власти решили исправиться, и заказали сразу несколько объемных декоративных композиций, которые зажгут праздничное настроение.

Приоткроем завесу сюрпризов.

Во-первых, на площади появятся трехметровые светящиеся сапоги. Да, это будет именно пара сапог, соединенных между собой скамейкой. Верх одного из них даже будет украшен новогодними шарами.

Естественно, они будут обвиты мишурой коврового типа и гирляндой (светодиодным шнуром типа дюралайт). Ширина — не более шести метров, указано в документации, представленной на сайте госзакупок. Здесь же указана и цена лота — 2 миллиона 450 тысяч рублей.

Во-вторых, здесь появится новогодняя конструкция «Камин». Это целая композиция из светящихся предметов. В нее входит двухметровый «Кот на подушке», два круглых «Подарка» — большой и малый, «Подарок квадратный большой» а еще огромный «Трон». Все это будет светиться разноцветными огнями.

Еще одно украшение, которое заказывает к новому году «Волгоградгорсвет» — композиция под названием «Шароель». Это такая праздничная елка с серебристой мишурой, высотой примерно 11 метров, усыпанная шарами золотого и серебряного цвета.

Эти две новогодние композиции обойдутся бюджету еще почти три миллиона рублей: 1,5 миллиона за «Шароель» и 1,49 миллиона — за «Камин».

Не забыли власти и о новогоднем украшении улиц Волгограда. Только на информационные послания и всевозможные праздничные конструкции к Новому 2018 году потратят 225 тысяч рублей.

Еще в 600 тысяч рублей обойдутся работы по установке непосредственно главной елки Волгограда.

А, если вспомнить, что в Новому году обещают засветить «танцующий мост» через Волгу, и Астраханский мост в центре города, то сиять наш город будет действительно любо и дорого.

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