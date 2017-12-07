В Волгограде у главной елки появятся светящиеся сапоги, камин и кот на подушке
В этом году администрация Волгограда подготовила горожанам красочный новогодний сюрприз. Площадь у главной елки будет слепить огнями.
В этом году администрация Волгограда подготовила горожанам красочный новогодний сюрприз. Площадь у главной елки будет слепить огнями.
Многие в прошлом году жаловались, мол, центральная елка в городе бедненькая, и площадь вокруг серая и унылая. Власти решили исправиться, и заказали сразу несколько объемных декоративных композиций, которые зажгут праздничное настроение.
Приоткроем завесу сюрпризов.
Естественно, они будут обвиты мишурой коврового типа и гирляндой (светодиодным шнуром типа дюралайт). Ширина — не более шести метров, указано в документации, представленной на сайте госзакупок. Здесь же указана и цена лота — 2 миллиона 450 тысяч рублей.
Еще одно украшение, которое заказывает к новому году «Волгоградгорсвет» — композиция под названием «Шароель». Это такая праздничная елка с серебристой мишурой, высотой примерно 11 метров, усыпанная шарами золотого и серебряного цвета.
Эти две новогодние композиции обойдутся бюджету еще почти три миллиона рублей: 1,5 миллиона за «Шароель» и 1,49 миллиона — за «Камин».
Не забыли власти и о новогоднем украшении улиц Волгограда. Только на информационные послания и всевозможные праздничные конструкции к Новому 2018 году потратят 225 тысяч рублей.
Еще в 600 тысяч рублей обойдутся работы по установке непосредственно главной елки Волгограда.
А, если вспомнить, что в Новому году обещают засветить «танцующий мост» через Волгу, и Астраханский мост в центре города, то сиять наш город будет действительно любо и дорого.