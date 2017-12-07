Сильный снег и холодный ветер прогнозируют в Иркутской области 8 декабря
Экстренные службы оповестили население об ухудшении погоды.
Экстренные службы оповестили население об ухудшении погоды.
Западный,
«При получении предупреждения о неблагоприятных погодных явлениях рекомендуется отказаться от поездок на дальние расстояния. Если такой возможности нет — убедитесь в том, что вы подготовлены к такой поездке. Изучите маршрут следования. Выясните, где находятся заправочные станции, пункты питания и организованные стоянки для автомобилей. Спланируйте время, место отдыха и заправки в пути. Сообщите родным и близким о своей поездке и ориентировочном времени прибытия в пункт назначения», — отметили в
Если вы