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13:37 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Сильный снег и холодный ветер прогнозируют в Иркутской области 8 декабря

Экстренные службы оповестили население об ухудшении погоды.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 39% 762 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области

Западный, северо-западный ветер 11−16 м/ и сильный снег прогнозируют на территории Иркутской области 8 декабря. Температура днем −3…−8°С, в пониженных формах рельефа −13…−18°С, на севере Катангского района днем −27…−32°С. Штормовое предупреждение объявлено в регионе. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Иркутский гидрометцентр.

«При получении предупреждения о неблагоприятных погодных явлениях рекомендуется отказаться от поездок на дальние расстояния. Если такой возможности нет — убедитесь в том, что вы подготовлены к такой поездке. Изучите маршрут следования. Выясните, где находятся заправочные станции, пункты питания и организованные стоянки для автомобилей. Спланируйте время, место отдыха и заправки в пути. Сообщите родным и близким о своей поездке и ориентировочном времени прибытия в пункт назначения», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Если вы все-таки оказались в беде на трассе — наберите единый номер пожарно-спасательной службы МЧС России — «101», сообщите о своей проблеме диспетчеру и передайте координаты местонахождения.

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