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13:37 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

15 декабря в Казани откроется «Музейный базар»

(Город Казань KZN.RU, 7 декабря). 15 декабря в Казани пройдет ярмарка новогодних подарков «Музейный базар».

На мероприятии, которое пройдет в залах Национального музея РТ, можно будет приобрести оригинальные и уникальные изделия, изготовленные мастерами народных промыслов с использованием техники давно ушедших лет.

Гостей ярмарки ждет интересная культурная программа: мастер-классы, выставка собак, выступления фольклорных коллективов, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Казанцы смогут не только приобрести необычный сувенир, но и попробовать изготовить новогодний подарок своими руками: сделать мягкую игрушку, нарисовать праздничную открытку.

Кроме того, в рамках мероприятия состоится подведение итогов конкурса «Музейный сувенир». Ярмарка будет открыта с 11.00 до 16.00. Справки по телефонам: (843)292−89−84, 292−87−18, сообщают организаторы.

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15 декабря в Казани откроется «Музейный базар»
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