15 декабря в Казани откроется «Музейный базар»

На мероприятии, которое пройдет в залах Национального музея РТ, можно будет приобрести оригинальные и уникальные изделия, изготовленные мастерами народных промыслов с использованием техники давно ушедших лет.

Гостей ярмарки ждет интересная культурная программа: мастер-классы, выставка собак, выступления фольклорных коллективов, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Казанцы смогут не только приобрести необычный сувенир, но и попробовать изготовить новогодний подарок своими руками: сделать мягкую игрушку, нарисовать праздничную открытку.