15 декабря в Казани откроется «Музейный базар»
(Город Казань KZN.RU, 7 декабря). 15 декабря в Казани пройдет ярмарка новогодних подарков «Музейный базар».
(Город Казань KZN.RU, 7 декабря). 15 декабря в Казани пройдет ярмарка новогодних подарков «Музейный базар».
На мероприятии, которое пройдет в залах Национального музея РТ, можно будет приобрести оригинальные и уникальные изделия, изготовленные мастерами народных промыслов с использованием техники давно ушедших лет.
Гостей ярмарки ждет интересная культурная программа:
Кроме того, в рамках мероприятия состоится подведение итогов конкурса «Музейный сувенир». Ярмарка будет открыта с 11.00 до 16.00. Справки по телефонам: (843)292−89−84, 292−87−18, сообщают организаторы.