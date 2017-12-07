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14:40 (мск), источник: Tengrinews

Баян Максаткызы и Турсенгали Алагузов поженились

Баян Максаткызы разместила видеоролик с Турсенгали Алагузовым, который подписала «Алагузова Баян Максатовна», передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews
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Рядом с записью стоит смайлик «невеста». Баян Максаткызы облачена в нежное кремовое платье и в руках держит букет с белоснежными цветами. Подписчики поздравляют пару с днем бракосочетания.

«Будьте счастливы, поздравляю Вас! Турсен Баян желаю маленьких детей», — написала kenshilikovn.

«Поздравляю! Вы очень красивая и гармоничная пара», — выражает manshukduisen.

Бизнесмен Турсенгали Алагузов корреспонденту Tengrinews.kz подтвердил, что сегодня в 15.30 состоялась регистрация брака с Баян Максаткызы. По его данным, церемония состоялась в Медеуском РАГС.

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