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13:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Группа Brutto и Сергей Михалок снялись в образах гангстеров

Мы узнали, что связывает братьев Шелби из сериала «Острые козырьки» и группу Brutto.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Группа BRUTTO во главе с Сергеем Михалком не боится экспериментов: поэтому для коллектива не составило труда предстать в образах героев британского сериала «Острые козырьки», премьера четвертого сезона которого состоялась 15 ноября.

— По моим ощущениям — это была самая крутая фотосессия Brutto, — прокомментировал Виталий Гурков. — Даже на телефон получилось сделать крутые снимки, что случается крайне редко. Поскольку я не смотрел сериал вообще, был поражен тому, насколько подготовленным пришел к нам фотограф: знал каждого персонажа: повадки, привычки, характер — ставил четкие задачи и мы смогли сразу же видеть результат. Ему удалось без проблем создать атмосферу, и я чувствовал себя реальным гангстером в порту, окруженный верной братвой, семейным бизнесом и разного рода махинациями.

Сериал
8.1
Острые козырьки
2013 / Великобритания / 1 ч.
Peaky Blinders
драмакриминал...

— Ретро-образ, в котором группа была во время фотосессии, не был для меня абсолютно новым. В моем гардеробе есть похожие вещи, которые я могу надеть в связи с каким-либо событием. Так что во время съемок я чувствовал себя комфортно. Атмосфера и дух того времени в этой одежде хорошо прослеживаются, — дополнил Сергей Королев, он же Бразил.

Изначально идея была в том, чтобы создать фотосессию в стиле 1920−1930-х. И уже в процессе работы возникла ассоциация с сериалом.

— Мне как фотографу всегда интересно находить неожиданные ракурсы в знакомых местах. Я очень люблю Киев за то, что он расположен у воды. Когда возникла идея съемки, я тут же подумал, что знаю, где можно передать необходимое настроение. К сожалению, с Речным портом сотрудничество не пошло, поэтому мы задействовали план «Б» — снимали на фоне Рыбацкого моста на причале для буксиров, — рассказал автор фотоистории фотограф Сергей Сараханов.

— Как вы считаете, участники BRUTTO все же похожи на братьев Шелби?

— Думаю, здесь все дело в ярости. Под этим словом я понимаю сочетание внутренней силы, целеустремленности и пренебрежения к внутренним и телесным ограничениям. Много крутых творческих проектов и больших исторических достижений происходят и происходили именно потому, что люди не боятся использовать это чувство и делать его источником собственной энергии. Кажется, именно в этом ребята из Brutto похожи на семью Шелби.

— «Острые козырьки» и Brutto — многогранный поэтизированный образ. По сути, художественный взгляд на реальные прототипы. Нам близка эстетика «Козырьков», хотя мы, конечно, не используем насилие и жестокость в своих воплощениях. Для нас важна дружба, семья и взаимоуважение, которые являются приоритетными. Нам это важнее личных амбиций. Мы могли быть кем угодно — викингами или мстителями, но выбрали этот сюжет и этих героев. В этом и секрет Brutto — огромный потенциал и универсальность, — сказал Сергей Михалок.

О ЧЕМ КИНО

Это британский сериал о криминальном мире Бирмингема 20-х годов прошлого века, в котором многолюдная семья Шелби стала одной из самых жестоких и влиятельных гангстерских банд послевоенного времени. Фирменным знаком группировки, промышлявшей грабежами и азартными играми, стали зашитые в козырьки лезвия.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

В этом году Brutto представили третий по счету альбом «Рокi», презентация которого состоится 21 апреля в столичном Дворце спорта.

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