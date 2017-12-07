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13:28 (мск), источник: БЕЛТА

Синоптики прогнозируют в выходные мокрый снег, дождь и до 5 градусов тепла

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег с дождем и до 5 градусов тепла ожидаются в Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

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«Первая неделя календарной зимы оказалась теплой и щедрой на осадки, особенно по юго-востоку страны, где уже выпало около половины месячной нормы. До конца недели сохранится неустойчивая с осадками и повышенным температурным фоном погода», — сказали в Гидромете.

В пятницу, 8 декабря, атмосферные фронты принесут новую порцию осадков и теплый воздух с юго-запада Европы. Ночью на большей части территории, днем преимущественно по северо-западной части страны пройдут осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 1 градуса, во второй половине повысится до нуля — плюс 6.

В субботу, 9 декабря, погоду будет определять область пониженного атмосферного давления. Осадков будет немного, лишь в отдельных районах страны не обойдется без кратковременного мокрого снега с дождем. Местами ожидаются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 2 градусов, днем — от минус 1 до плюс 4.

В воскресенье, 10 декабря, территория Беларуси окажется под влиянием активных атмосферных фронтов, смещающихся с территории Украины.

Ожидается ухудшение погодных условий: на большей части территории страны пройдут осадки в виде снега, мокрого снега, по юго-востоку - мокрого снега с дождем.

В отдельных районах ожидаются сильные осадки, налипание мокрого снега, местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Днем осадки будут сопровождаться порывистым ветром. Температура воздуха в течение суток составит от минус 3 до плюс 2, днем по юго-востоку повысится до 3−5 градусов тепла.

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В понедельник, 11 декабря, ночью погоду будут еще определять атмосферные фронты, за которыми распространится более холодная воздушная масса. Днем по западу скажется влияние очередного фронтального раздела. Ночью на большей части территории, днем в основном по западной части страны ожидается кратковременный снег, слабая метель. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ночью сохранится порывистый ветер. Температура воздуха ночью понизится до 1−7 градусов мороза, днем будет от минус 4 до плюс 2 градусов.

Во вторник, 12 декабря, погоду в Беларуси будет определять система атмосферных фронтов, смещающихся с юго-запада Европы. На большей части территории страны ожидаются осадки (мокрый снег, дождь), слабый гололед. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха ночью составит от нуля по юго-западу до минус 6 по северо-востоку. Днем будет от минус 2 до плюс 3, по югу температура повысится до 5 градусов тепла.

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