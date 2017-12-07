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14:50 (мск), источник: ТАСС

В Пермском крае ожидают увеличения турпотока на горнолыжные курорты в этом сезоне

Наиболее популярными горнолыжными курортами Прикамья являются «Губаха» и «Такман».

Источник: AP 2017

ПЕРМЬ, 7 декабря. /Корр. ТАСС Анастасия Аверкова/. Турпоток на горнолыжные курорты Пермского края может увеличиться в предстоящем сезоне благодаря популярности и доступности этого вида спорта. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Министерства физической культуры, спорта и туризма Прикамья, отметив, что ежегодно число туристов на горнолыжных комплексах региона составляет порядка 100 тыс. человек.

«В Пермском крае есть два наиболее крупных горнолыжных курорта: “Губаха” (17 трасс) и “Такман” (10 трасс), на которых в 2016 году туристический поток в совокупности составил порядка 50 тыс. человек. На горнолыжных базах меньшего масштаба, где 4−6 трасс, в 2016 году турпоток в среднем составил 4,5 тыс. человек. Можно предположить, что в сезоне 2017−2018 годов турпоток на горнолыжные курорты увеличится в связи с ростом популярности и доступности данного вида спорта», — отметили специалисты Минспорта Прикамья.

Новинки сезона

По данным министерства, открытие горнолыжного сезона в Пермском крае запланировано на 16 декабря. Все горнолыжные комплексы активно работают над модернизацией своей инфраструктуры и спортивной оснащения. В частности, самый крупный в Прикамье горнолыжный курорт «Губаха» к предстоящему сезону построил разноплановый сноупарк мирового уровня Lucky Park.

Парк состоит из двух линий различного уровня сложности. Easy line — более легкая трасса, предназначенная для тех, кто только начинает осваивать экстремальное катание. Pro line — более сложная версия, подходящая для продвинутого катания и проведения соревнований. В парке также устроены две джибб-линии (трассы с поверхностями для катания в виде перил, столиков, бревен и т. д. — прим. ТАСС).

Как рассказали в «Губахе», над созданием парка работала компания Winter Shape Pro — одна из лучших в России команд, профессионально занимающаяся строительством трасс для олимпийских дисциплин сноуборда и фристайла.

Зону фрирайда (свободного катания — прим. ТАСС) в «Губахе» также ожидает реновация. «К сезону, сформирорваны три линии проезда, появятся новые трамплины, перила из дерева, радуги и другое. Также исправлены существующие ранее элементы с учетом замечаний, полученных в течение прошлой зимы. В частности, фигура wallride (волрайд) станет более плавной, а пролеты и приземления более безопасными», — рассказали ТАСС в «Губахе».

Руководство горнолыжного курорта «Такман» также намерено увеличить и разнообразить сноупарк. «Мы ежегодно строим сноупарк, в этом году сделаем его еще больше. Есть планы на новые фигуры, трамплины, сноуборд-кросс-трассу, на которой будут проводиться Всероссийские соревнования: Кубок России по сноуборд-кроссу и Спартакиада среди учащихся страны», — рассказал ТАСС один из руководителей горнолыжного комплекса Валерий Мухутдинов. Он добавил, что на курорте к предстоящему сезону создана новая трасса для фрирайда в лесу.

Отдых с семьей и детьми

Как рассказали ТАСС в пресс-службе «Губахи», 60% посетителей курорта — активные горнолыжники, которые уверенно катаются, остальные — это те, кто приезжает семьей, гости, которые приезжают за компанию, и начинающие. «Поэтому особое внимание в этом сезоне мы хотим уделить семьям и детям, — отметили в пресс-службе курорта. — В частности, на склоне будет доступна горка для катания на сноутюбах, а также появятся детские карусели, скалодром и мини-зоопарк. Кроме того, продолжит работу детская школа “Снежинка”, для которой специально оборудована часть учебного склона».

«Такман» также нацелен на развитие семейного отдыха. «У нас трассы не самые крутые, среднего уровня подготовки, всегда приезжает очень много непрофессионалов, семейный отдых у нас популярен», — отметил Мухутдинов. По его словам, в сезоне 2017−2018 годов на курорте будут работать детская комната, сноутюбинг и учебная трасса для детей с отдельным подъемником.

По данным Минспорта Прикамья, всего в крае к открытию готовятся 14 горнолыжных баз, действовавших в прошлом сезоне. Перепады на горнолыжных склонах края составляют от 45 до 470 метров, а мах спусков от 400 до 2600 метров.

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