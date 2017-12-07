В Пермском крае ожидают увеличения турпотока на горнолыжные курорты в этом сезоне
Наиболее популярными горнолыжными курортами Прикамья являются «Губаха» и «Такман».
Наиболее популярными горнолыжными курортами Прикамья являются «Губаха» и «Такман».
ПЕРМЬ, 7 декабря. /Корр. ТАСС Анастасия Аверкова/. Турпоток на горнолыжные курорты Пермского края может увеличиться в предстоящем сезоне благодаря популярности и доступности этого вида спорта. Об этом ТАСС сообщили в среду в
«В Пермском крае есть два наиболее крупных горнолыжных курорта: “Губаха” (17 трасс) и “Такман” (10 трасс), на которых в 2016 году туристический поток в совокупности составил порядка 50 тыс. человек. На горнолыжных базах меньшего масштаба, где 4−6 трасс, в 2016 году турпоток в среднем составил 4,5 тыс. человек. Можно предположить, что в сезоне 2017−2018 годов турпоток на горнолыжные курорты увеличится в связи с ростом популярности и доступности данного вида спорта», — отметили специалисты Минспорта Прикамья.
Новинки сезона
По данным министерства, открытие горнолыжного сезона в Пермском крае запланировано на 16 декабря. Все горнолыжные комплексы активно работают над модернизацией своей инфраструктуры и спортивной оснащения. В частности, самый крупный в Прикамье горнолыжный курорт «Губаха» к предстоящему сезону построил разноплановый сноупарк мирового уровня Lucky Park.
Парк состоит из двух линий различного уровня сложности. Easy line — более легкая трасса, предназначенная для тех, кто только начинает осваивать экстремальное катание. Pro line — более сложная версия, подходящая для продвинутого катания и проведения соревнований. В парке также устроены две
Как рассказали в «Губахе», над созданием парка работала компания Winter Shape Pro — одна из лучших в России команд, профессионально занимающаяся строительством трасс для олимпийских дисциплин сноуборда и фристайла.
Зону фрирайда (свободного катания — прим. ТАСС) в «Губахе» также ожидает реновация. «К сезону, сформирорваны три линии проезда, появятся новые трамплины, перила из дерева, радуги и другое. Также исправлены существующие ранее элементы с учетом замечаний, полученных в течение прошлой зимы. В частности, фигура wallride (волрайд) станет более плавной, а пролеты и приземления более безопасными», — рассказали ТАСС в «Губахе».
Руководство горнолыжного курорта «Такман» также намерено увеличить и разнообразить сноупарк. «Мы ежегодно строим сноупарк, в этом году сделаем его еще больше. Есть планы на новые фигуры, трамплины,
Отдых с семьей и детьми
Как рассказали ТАСС в
«Такман» также нацелен на развитие семейного отдыха. «У нас трассы не самые крутые, среднего уровня подготовки, всегда приезжает очень много непрофессионалов, семейный отдых у нас популярен», — отметил Мухутдинов. По его словам, в сезоне 2017−2018 годов на курорте будут работать детская комната, сноутюбинг и учебная трасса для детей с отдельным подъемником.
По данным Минспорта Прикамья, всего в крае к открытию готовятся 14 горнолыжных баз, действовавших в прошлом сезоне. Перепады на горнолыжных склонах края составляют от 45 до 470 метров, а мах спусков от 400 до 2600 метров.