Приватные фото с сайта для супружеских измен попали в открытый доступ

На сайте Ashley Madison публикуют приватные и общедоступные фото. Доступ к частным фото для других пользователей можно открыть с помощью «ключа». Специалисты Kromtech Security обнаружили, что при передаче этого «ключа» собеседнику, владелец аккаунта автоматически получает доступ к его закрытым файлам. Кроме того, просмотреть приватные материалы можно даже без регистрации на ресурсе с помощью доступа к URL-адресу изображений.