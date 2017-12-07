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16:08 (мск), источник: Российская газета

Приватные фото с сайта для супружеских измен попали в открытый доступ

Сайт для поиска партнеров на стороне Ashley Madison разместил в открытом доступе около 64 процентов интимных фотографий с ресурса. Об этом рассказали эксперты компании Kromtech Security.

Источник: Российская газета

На сайте Ashley Madison публикуют приватные и общедоступные фото. Доступ к частным фото для других пользователей можно открыть с помощью «ключа». Специалисты Kromtech Security обнаружили, что при передаче этого «ключа» собеседнику, владелец аккаунта автоматически получает доступ к его закрытым файлам. Кроме того, просмотреть приватные материалы можно даже без регистрации на ресурсе с помощью доступа к URL-адресу изображений.

Первый взлом сайта произошел еще в 2015 году. Новые уязвимости лишь упростят работу мошенникам, утверждают эксперты. Ранее злоумышленники заполучили личные данные примерно 37 миллионов пользователей и шантажировали пострадавших владельцев аккаунтов. Летом 2017 года представители Ashley Madison пообещали выплатить 11 миллионов долларов пострадавшим клиентам ресурса.

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