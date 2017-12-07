Девочку, выжившую в авиакатастрофе под Хабаровском, выписали из больницы

Крушение самолета L-410, принадлежащего ФГУП «Хабаровские авиалинии», произошло днем 15 ноября при заходе на посадку в поселке Нелькан Хабаровского края. На борту было два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила девочка трех с половиной лет. По предварительным данным, на борту воздушного судна возникла нештатная ситуация, связанная с работой правой силовой установки.
«Девочку из больницы выписали, лечение она продолжит дома. Гипс пока не снимали», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что девочка получила легкое сотрясение мозга и перелом ноги. Ее прооперировали в детской краевой больнице в Хабаровске.
Сотрудник медицинской помощи переносит выжившую при крушении самолета L-410 девочку в автомобиль скорой помощи в Хабаровске.