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15:52 (мск), источник: Вести Иркутск

Не по сезону. В Иркутске коммунальщики вышли на борьбу с сосульками

Проходить под Дамокловым мечом вынуждены ангарчане, прежде чем попасть в детскую поликлинику.

На крыше здания — метровые сосульки. Такое видео прислала к нам в рубрику «Мобильный репортёр» жительница Ангарска. Женщина жалуется, что с кровли их не убирают, к тому же не посыпают гололедицу возле входа в поликлинику.

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Ледяные угрозы под козырьками появились сразу в нескольких городах региона из-за оттепели. Иркутские коммунальщики вооружились ломами и полезли на крыши. Девять бригад работают вторые сутки с 7 утра до позднего вечера.

— Мы в первую очередь чистим крыши, где сосульки образовались над пешеходными тротуарами, мы в первую очередь убираем там, где есть возможность причинения вреда жизни и здоровью людей, а потом мы в плановом порядке уже чистим все остальные крыши, — говорит исполнительный директор управляющей компании Татьяна Ермакова.

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