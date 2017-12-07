Не по сезону. В Иркутске коммунальщики вышли на борьбу с сосульками
Проходить под Дамокловым мечом вынуждены ангарчане, прежде чем попасть в детскую поликлинику.
Проходить под Дамокловым мечом вынуждены ангарчане, прежде чем попасть в детскую поликлинику.
На крыше здания — метровые сосульки. Такое видео прислала к нам в рубрику «Мобильный репортёр» жительница Ангарска. Женщина жалуется, что с кровли их не убирают, к тому же не посыпают гололедицу возле входа в поликлинику.
Ледяные угрозы под козырьками появились сразу в нескольких городах региона
— Мы в первую очередь чистим крыши, где сосульки образовались над пешеходными тротуарами, мы в первую очередь убираем там, где есть возможность причинения вреда жизни и здоровью людей, а потом мы в плановом порядке уже чистим все остальные крыши, — говорит исполнительный директор управляющей компании Татьяна Ермакова.