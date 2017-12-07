Не по сезону. В Иркутске коммунальщики вышли на борьбу с сосульками

На крыше здания — метровые сосульки. Такое видео прислала к нам в рубрику «Мобильный репортёр» жительница Ангарска. Женщина жалуется, что с кровли их не убирают, к тому же не посыпают гололедицу возле входа в поликлинику.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/u_NgRHrtIUQ?wmode=opaque" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ледяные угрозы под козырьками появились сразу в нескольких городах региона из-за оттепели. Иркутские коммунальщики вооружились ломами и полезли на крыши. Девять бригад работают вторые сутки с 7 утра до позднего вечера.