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14:21 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

20 тонн горбуши пропали по дороге в Санкт-Петербург

Полиция начала поиск фуры, груза красной рыбы и дальнобойщика.

Фура с красной рыбой пропала на подъезде к Санкт-Петербургу, сообщает «Водитель Петербурга».

Генеральный директор транспортной компании заявил в полицию об исчезновении грузовика и 20-ти тонн горбуши. Груз должен был приехать в город в конце ноября. Однако водитель внезапно перестал отвечать на звонки.

По словам бизнесмена, история дальнобойщика разворачивалась очень странно. Фура «Вольво» с рыбой выехал из подмосковной деревни Селятино 28 ноября. По пути 50-летний водитель позвонил и сообщил, что грузовик сломался.

Дату разгрузки перенесли на 1 декабря, но водитель сообщил, что ремонт в Чудово Новгородской области завершен. Еще через час он написал, что уже на Московском шоссе и успевает к разгрузке в изначально намеченный срок.

После этого дальнобойщик перестал выходить на связь. А фура так и не приехала в пункт назначения. Полиция начала поиски водители, грузовика и красной рыбы.

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