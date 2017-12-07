20 тонн горбуши пропали по дороге в Санкт-Петербург

Фура с красной рыбой пропала на подъезде к Санкт-Петербургу, сообщает «Водитель Петербурга».

Генеральный директор транспортной компании заявил в полицию об исчезновении грузовика и 20-ти тонн горбуши. Груз должен был приехать в город в конце ноября. Однако водитель внезапно перестал отвечать на звонки.

По словам бизнесмена, история дальнобойщика разворачивалась очень странно. Фура «Вольво» с рыбой выехал из подмосковной деревни Селятино 28 ноября. По пути 50-летний водитель позвонил и сообщил, что грузовик сломался.

Дату разгрузки перенесли на 1 декабря, но водитель сообщил, что ремонт в Чудово Новгородской области завершен. Еще через час он написал, что уже на Московском шоссе и успевает к разгрузке в изначально намеченный срок.