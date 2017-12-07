20 тонн горбуши пропали по дороге в Санкт-Петербург
Полиция начала поиск фуры, груза красной рыбы и дальнобойщика.
Полиция начала поиск фуры, груза красной рыбы и дальнобойщика.
Фура с красной рыбой пропала на подъезде к
Генеральный директор транспортной компании заявил в полицию об исчезновении грузовика и 20-ти тонн горбуши. Груз должен был приехать в город в конце ноября. Однако водитель внезапно перестал отвечать на звонки.
По словам бизнесмена, история дальнобойщика разворачивалась очень странно. Фура «Вольво» с рыбой выехал из подмосковной деревни Селятино 28 ноября. По пути 50-летний водитель позвонил и сообщил, что грузовик сломался.
Дату разгрузки перенесли на 1 декабря, но водитель сообщил, что ремонт в Чудово Новгородской области завершен. Еще через час он написал, что уже на Московском шоссе и успевает к разгрузке в изначально намеченный срок.
После этого дальнобойщик перестал выходить на связь. А фура так и не приехала в пункт назначения. Полиция начала поиски водители, грузовика и красной рыбы.