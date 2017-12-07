На Петербург идёт первый сильный снегопад
Главный синоптик
Главный синоптик
Настоящий снег Северная столица, по его прогнозу, увидит уже в пятницу, 8 декабря.
«Вчера был хороший пушистый снег. Но количество его было небольшое. В декабре выпадало всего 1−3 сантиметра осадков. А вот завтра у нас уже будет сильный снег в городе. Будет до 5−7 сантиметров. Это будет уже приличный снег — настоящий первый снегопад», — сказал он.
Впрочем, во второй половине дня завтра, по словам Колесова, снег станет мокрым. Днём ожидается +1С.