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14:18 (мск), источник: Фонтанка

На Петербург идёт первый сильный снегопад

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов 7 декабря заявил, что вчерашний снегопад, после которого дорожная полиция зафиксировала резкое увеличение количества аварий, а Смольный открыл несколько горячих линий для жителей, в сущности не был серьезным.

Настоящий снег Северная столица, по его прогнозу, увидит уже в пятницу, 8 декабря.

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«Вчера был хороший пушистый снег. Но количество его было небольшое. В декабре выпадало всего 1−3 сантиметра осадков. А вот завтра у нас уже будет сильный снег в городе. Будет до 5−7 сантиметров. Это будет уже приличный снег — настоящий первый снегопад», — сказал он.

Впрочем, во второй половине дня завтра, по словам Колесова, снег станет мокрым. Днём ожидается +1С.

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