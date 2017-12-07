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14:16 (мск), источник: РИА Крым

В Севастополе бездомных собак уберут с улиц

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 дек — РИА Новости Крым. Правительство Севастополя по требованию прокуратуры внесет изменения в нормативные акты, регулирующие численность домашних животных. Речь идет о порядке отлова животных для стерилизации.

Источник: РИА "Новости"

По словам директора департамента городского хозяйства Михаила Тарасова, севастопольские нормативы предусматривают, что после стерилизации бездомных собак выпускают в прежние места обитания. Это, по заявлению прокуратуры, противоречит федеральному законодательству. «Федеральное законодательство предусматривает отлов и содержание (без выпуска на улицу)», — отметил чиновник.

По его словам, в других субъектах РФ после отлова животных полгода содержат в питомниках. Если не находится желающих их взять — животное усыпляют. «Пункт о выпуске собак должны убрать из правил, оставив только содержание. Как будет решен этот вопрос — надо прорабатывать, с учетом возможностей города», — отметил Тарасов.

Среди возможных способов решения вопроса содержания собак: создание государственного приюта для бездомных животных, поддержка общественных организаций, которые занимаются вопросами бездомных животных, грантами.

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