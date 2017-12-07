В Севастополе бездомных собак уберут с улиц

По словам директора департамента городского хозяйства Михаила Тарасова, севастопольские нормативы предусматривают, что после стерилизации бездомных собак выпускают в прежние места обитания. Это, по заявлению прокуратуры, противоречит федеральному законодательству. «Федеральное законодательство предусматривает отлов и содержание (без выпуска на улицу)», — отметил чиновник.

По его словам, в других субъектах РФ после отлова животных полгода содержат в питомниках. Если не находится желающих их взять — животное усыпляют. «Пункт о выпуске собак должны убрать из правил, оставив только содержание. Как будет решен этот вопрос — надо прорабатывать, с учетом возможностей города», — отметил Тарасов.