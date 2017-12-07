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14:20 (мск), источник: ЕАН

Катки Екатеринбурга: цены и расписание

Начало зимы на Урале оказалось мягким, но, несмотря на это, почти все катки в Екатеринбурге уже открыты для посетителей. ЕАН составил топ-5 городских катков и выяснил преимущества и недостатки популярных мест города.

Каток стадиона «Юность»

Одним из самых популярных катков города является каток на стадионе «Юность». Привлекает он не только удобным расположением (почти в самом центре города), но и качественным ледовым покрытием, ведь именно здесь тренируются конькобежцы. Лед на стадионе заливают три раза в день.

Площадь катка составляет 12 тыс. кв. м. На стадионе есть удобные, теплые раздевалки, где можно с комфортом переодеться, бесплатно сдать обувь на хранение, выпить горячий чай или кофе из автомата и просто отдохнуть. Со своими коньками можно выйти на лед за 150 рублей, школьникам — за 75, а детям до 7 лет — бесплатно.

При этом можно воспользоваться услугами проката. Цена на услуги зависит от сезона коньков: самые старые (сезона 2010 года) — 80 рублей, самые новые (сезона 2013 года) — 150 рублей.

Если катание занимает более двух часов, взимается двойная стоимость. В залог можно оставить либо водительское удостоверение, либо денежную сумму, либо смартфон. Это зависит от выбора коньков. В кассе принимают безналичный расчет. Наточить коньки можно за 200−250 рублей. Можно взять напрокат и защитную экипировку, в том числе и для самых маленьких.

Один из недостатков катка — расписание. Из-за того, что днем здесь тренируются спортсмены, каток открыт для посетителей только по вечерам. Во все дни каток работает до 22:00, но с понедельника по пятницу он открывается в 19:00, в субботу — в 17:00, в воскресенье — в 15:00. Также рядом со стадионом довольно сложно найти парковочное место. Обычно парковка занята автомобилями сотрудников располагающихся поблизости заведений. Каток находится по адресу Куйбышева, 32а, недалеко от станции метро «Геологическая».

Каток ЦПКиО

Один из самых больших и самых праздничных катков Екатеринбурга — каток в ЦПКиО. Его площадь составляет более 4 тыс. кв. м. Каток работает во все дни недели, кроме понедельника, с 11:00 до 22:00.

Катание на своих коньках обойдется взрослому в 120 рублей, а ребенку (до 12 лет) — в 50 рублей. В парке работает прокат, где любой желающий без труда подберет себе коньки по размеру.

Взять коньки на прокат на час будет стоить взрослым 200 рублей, а ребенку — 100 рублей. Помимо этого, посетители могут наточить затупившиеся коньки за 200 рублей и воспользоваться услугами камеры хранения. Кассы работают с 10:00 до 21:00.

Можно расплатиться банковской картой. Преимуществом катка в ЦПКиО является не только большая площадь, но и оформление. Там очень ярко и уютно, парк всегда украшен гирляндами и огнями, что создает по-настоящему праздничное настроение. Посетители сообщают, что в этом году в парке появились новые теплые раздевалки. Есть кафе, где можно погреться и выпить горячий чай. Также довольно быстро можно припарковаться, поблизости достаточно бесплатных парковочных мест.

Жители города, посетившие каток в этом году, отмечают, что в некоторых местах «лед залит буграми», а в снежную погоду сотрудники не успевают очищать поверхность.

Каток стадиона «Динамо»

Главная арена стадиона «Динамо» зимой превращается в каток. Обычно в новогодние праздники в центре катка устанавливают елку. На стадионе также применяют современные технологии для заливки и добавляют в воду специальные ингредиенты, чтобы лед был удобен для катания.

По будням каток работает с 17:00 до 22:00, а в выходные и праздничные дни — с 12:00 до 22:00. Вход на лед со своими коньками стоит 150 рублей. При этом нет ограничения по времени. Дети до 7 лет и пенсионеры проходят бесплатно.

Также посетителям не нужно платить за пользование гардеробом. Аренда коньков стоит всего лишь 100 рублей в час, в залог требуют либо водительское удостоверение, либо 2 тыс. рублей.

На стадионе также можно воспользоваться услугой заточки коньков, это обойдется в 150 рублей. Адрес — Еремина, 10.

Каток стадиона «Калининец»

Каток стадиона «Калининец» предлагает катание по самым низким ценам. Выйти на лед со своими коньками в будние дни до 14:00 можно бесплатно, с обеда и до 22:00, а также в выходные и праздничные дни вход будет стоить взрослым 100 рублей, детям — 50. Дети до 7 лет могут пройти бесплатно.

Каток открывает двери ежедневно в 10:00. Взять коньки на прокат здесь можно всего за 150 рублей в час, за эту же суммы вам могут заточить коньки. В залог нужно оставить 1000 рублей.

Гардероб работает бесплатно. Несмотря на то, что каток находится далеко от центра города, у него есть явные преимущества. Катание сопровождается приятной музыкой, на стадионе есть просторная раздевалка и нет проблем с парковкой. К минусам этого места можно отнести отсутствие кафе и автоматов: нет возможности перекусить и выпить горячие напитки, а в кассе нет безналичного расчета. Каток находится по адресу Краснофлотцев, 48.

Каток стадиона «Химмаш»

Пожалуй, самым уютным катком города можно назвать каток на стадионе «Химмаш». Он довольно просторный, но главное — он окружен деревьями. В этом месте вы сможете не только активно провести время, но и подышать свежим воздухом.

Каток работает в будние дни, исключая понедельник, с 17:00 до 22:00, а в выходные и праздничные — с 12:00. Выйти на лед можно за 100 рублей. Дети и пенсионеры могут пройти бесплатно. Прокат как детских, так и взрослых коньков стоит 150 рублей. Кроме того, здесь платный гардероб — 30 рублей и символическая плата за парковку возле трибун — 15 рублей. Стадион находится на Химмаше. Еще одним минусом является отсутствие безналичного расчета. На стадионе есть теплые раздевалки, кафе, где можно выпить чай и перекусить. Лед заливают два раза в день.

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