Кемеровчанина с гигантской опухолью спасли новосибирские врачи

Дмитрий Астапов, заведующий отделением приобретенных пороков сердца НМИЦ имени Е. Н. Мешалкина: «Имеется увеличенная в три раза почка — по сравнению с нормальной, здоровой. Метастазов не было. Не дождались метастазов».