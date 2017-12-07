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14:21 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Кемеровчанина с гигантской опухолью спасли новосибирские врачи

Новосибирские хирурги спасли пациента с гигантской опухолью. Оперировали врачи сразу трех отделений Клиники Мешалкина. О том, какими силами досталась победа.

Источник: Вести - Новосибирск

Почки слева практически нет, вместо нее — гигантская злокачественная опухоль.

Дмитрий Астапов, заведующий отделением приобретенных пороков сердца НМИЦ имени Е. Н. Мешалкина: «Имеется увеличенная в три раза почка — по сравнению с нормальной, здоровой. Метастазов не было. Не дождались метастазов».

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