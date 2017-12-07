В Санкт-Петербурге появится 20 новых парков

В Санкт-Петербурге станет больше парков и скверов, сообщает Piter.TV.

Депутаты Законодательного Собрания решили увеличить зеленую зоны в городе и сохранить штрафы за парковку на газонах. Всего в эко-проекты было внесено 140 поправок.

Парламентарии одобрили идею включить в перечень зеленых зон городского значения 20 новых территорий. Кроме того, почти 50 парков и скверов получат статус зеленых насаждений местного значения.

Смольный оперативно выявляет зеленые зоны, которые требуют охраны, ухода. Их включают в перечень, спасая от действий застройщиков. Это происходит благодаря сигналам от петербуржцев.