В Санкт-Петербурге появится 20 новых парков
Городской Парламент решил увеличить количество зеленых зон.
Городской Парламент решил увеличить количество зеленых зон.
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Депутаты Законодательного Собрания решили увеличить зеленую зоны в городе и сохранить штрафы за парковку на газонах. Всего в
Парламентарии одобрили идею включить в перечень зеленых зон городского значения 20 новых территорий. Кроме того, почти 50 парков и скверов получат статус зеленых насаждений местного значения.
Смольный оперативно выявляет зеленые зоны, которые требуют охраны, ухода. Их включают в перечень, спасая от действий застройщиков. Это происходит благодаря сигналам от петербуржцев.
«В Петербурге должен применяться концептуальный подход к строительству, — считает председатель ЗакСа Вячеслав Макаров. — Не просто должны появляться высотки с большими окнами, нужно думать об инфраструктуре и транспортной логистике. Должны быть запланированы и скверы. В противном случае наступает тупик».