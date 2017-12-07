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14:37 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске появился «научный» детский сад

Дошкольное учреждение объединили с инженерно-технологическим лицеем.

Красноярский детский сад № 26 (ул. Кутузова, 79а) стал структурным подразделением лицея № 6 «Перспектива», сообщили в пресс-службе главного управления образования городской администрации. Теперь воспитанники дошкольного учреждения будут учиться по новой образовательной программе с уклоном на естественно-научное направление.

Детский сад № 26 получил также и новое название — «Ньютошка». Оно выбрано не случайно, отмечают в управлении образования. Лицей «Перспектива» делает упор на инженерно-технологическое образование. Ученики лицея углубленно изучают физику и математику, посещают курсы инженерной направленности, робототехнику, легоконструирование, в учреждении функционирует Центр молодёжного творчества со станками, режущим лазером и 3D-принтерами.

«Научные» элементы обучения скоро появятся и в детском саду. Дети не перестанут посещать привычные занятия музыкой, рисованием и физкультурой, но в учреждении будет сделан акцент на естественно-научное направление образования. В садике планируют открыть детскую исследовательскую лабораторию, кружки по экспериментированию, экологии, шахматам и многое другое. Педагоги двух учреждений обмениваются опытом, планируют общие мероприятия, а воспитанники «Ньютошки» могут приходить в лицейскую библиотеку, большой игровой комплекс, на занятия по конструированию и прочее.

По словам руководителя главного управления образования Татьяны Ситдиковой, практика объединения образовательных учреждений для Красноярска не новая и реализуется с учетом предыдущего успешного опыта.

«В нашем городе функционирует порядка 10 детских садов, которые являются структурными подразделениями школ. Например, это гимназии № 1, 14, школа № 148. Работа комплекса позволяют на практике реализовать принцип непрерывного образования “Школа-детский сад”. Это такая среда, в рамках которой происходит плавное становление в дошкольнике позиции ученика. В основе образовательной программы лежит принцип преемственности, а подходы к воспитанию и обучению ребятишек имеют много общих черт. Для детей, например, могут проводиться общие мероприятия, дошколят водят на экскурсии в здание общеобразовательного учреждения и даже на некоторые занятия. Отмечу, что принцип преемственности всех уровней образования является неотъемлемой частью федерального государственного образовательного стандарта».

В ближайшее время в Красноярске произойдет еще одно объединение учреждений — к гимназии № 1 «Универс» присоединится один из детских садов Октябрьского района.

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