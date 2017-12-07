Магнитогорских подростков проверили на полиграфе

Учеников «Школы правовой грамотности» познакомили с работой детектора лжи, а заодно позволили почувствовать себя в роли настоящего спецагента, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Светлана Левандовская — психолог с 20-летним стажем. За пять лет ее работы за полиграфом тестирование прошли 870 человек. Говорит, распознать ложь теперь способна даже не глядя на монитор.

«По видеофиксации видно, признаки лжи мы все знаем: ерзание, определенные жесты», — показывает Светлана Левандовская, психолог УМВД России по г. Магнитогорску.

Прибор сканирует пульс, давление, потоотделение и ряд других показателей. Обмануть полиграф сегодня не под силу даже спецагентам, поэтому скрыть свое темное прошлое или пагубные привычки у тестируемого точно не получится. Процедура длится 40 минут. Самое трудное — то, что надо сидеть почти не двигаясь и смотреть только прямо перед собой. При этом каждый вопрос полиграфолог повторяет три раза.

«Все интересно. Думал, это как-то пострашнее выглядит», — признается десятиклассник Григорий Гоменюк.

Такое знакомство старшеклассникам полезно, уверены организаторы «Школы правовой грамотности». Ведь сегодня тестирование на полиграфе проходят не только кандидаты в правоохранительные органы. Собеседование, психологическое тестирование и проверка на детекторе лжи — такие современные приемы и методы берут на вооружение все больше кадровых агентств и работодателей.