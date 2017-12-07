Южноуральских водителей предупреждают об ухудшении погоды

Источник: РИА "Новости"

Автовладельцев предупреждают об ухудшении погоды на юге Челябинской области, сообщение размещено на официальной странице Упрдор «Южный Урал» в соцсети.

Водителей призывают быть особенно внимательными на дорогах в условиях снегопадов и метели.

«Дорожные организации готовы к ликвидации последствий. Работа диспетчерской службы ФКУ Упрдор “Южный Урал” организована в круглосуточном режиме», — говорится в сообщении.