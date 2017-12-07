Южноуральских водителей предупреждают об ухудшении погоды
На юге области прогнозируют снег и метели.
На юге области прогнозируют снег и метели.
Автовладельцев предупреждают об ухудшении погоды на юге Челябинской области, сообщение размещено на официальной странице Упрдор «Южный Урал» в соцсети.
Водителей призывают быть особенно внимательными на дорогах в условиях снегопадов и метели.
«Дорожные организации готовы к ликвидации последствий. Работа диспетчерской службы ФКУ Упрдор “Южный Урал” организована в круглосуточном режиме», — говорится в сообщении.
В случае возникновения проблем на федеральных дорогах Челябинской и Курганской областей автовладельцы могут вызвать помощь по телефону 8 (351)266−65−63 или 101.