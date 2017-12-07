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14:41 (мск), источник: АиФ Челябинск

Южноуральских водителей предупреждают об ухудшении погоды

На юге области прогнозируют снег и метели.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 42% 762 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: РИА "Новости"

Автовладельцев предупреждают об ухудшении погоды на юге Челябинской области, сообщение размещено на официальной странице Упрдор «Южный Урал» в соцсети.

Водителей призывают быть особенно внимательными на дорогах в условиях снегопадов и метели.

«Дорожные организации готовы к ликвидации последствий. Работа диспетчерской службы ФКУ Упрдор “Южный Урал” организована в круглосуточном режиме», — говорится в сообщении.

В случае возникновения проблем на федеральных дорогах Челябинской и Курганской областей автовладельцы могут вызвать помощь по телефону 8 (351)266−65−63 или 101.

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