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14:34 (мск), источник: КрымPress

В Симферополе выбрали «Миссис Крыма — 2017»

В Симферополе впервые прошёл конкурс красоты и материнства «Миссис Крыма — 2017». Победительницей стала Оксана Аронова из крымской столицы. Она представит Республику на конкурсе «Миссис Россия — 2018» в Москве.

На сцене крымского музыкального театра блистали 15 финалисток. По условиям конкурса все они должны быть замужем, успешно заниматься избранным делом, не забывая заботиться о своих детях, при этом излучать доброту, уверенность и молодость. Перед жюри стоял непростой выбор. Но в итоге без призов и наград не осталась ни одна «крымская миссис».

Второй вице-миссис конкурса стала Елена Пономаренко, первой вице-миссис — Наталия Царькова. Приз зрительских симпатий завоевала Дарина Синичкина.

Телеверсия конкурса «Миссис Крыма — 2017» — ЗДЕСЬ.

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