В Симферополе выбрали «Миссис Крыма — 2017»

На сцене крымского музыкального театра блистали 15 финалисток. По условиям конкурса все они должны быть замужем, успешно заниматься избранным делом, не забывая заботиться о своих детях, при этом излучать доброту, уверенность и молодость. Перед жюри стоял непростой выбор. Но в итоге без призов и наград не осталась ни одна «крымская миссис».