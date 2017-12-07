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15:37 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Граница без подвоха. Как быстро проехать в Финляндию и Эстонию

Путешествие на собственной машине в соседние страны предоставляет массу преимуществ. Это и свобода передвижения, и возможность самому планировать маршрут и время выезда.

Прежде чем оказаться в соседних Эстонии и Финляндии, необходимо пересечь пограничный пункт. А там авто-путешественников может поджидать множество трудностей.

SPB.AIF.RU решил разобраться, какие пограничные пункты удобнее, где легче и быстрее пройти все процедуры и почему на границах образовываются пробки?

Эстония: в объезд Нарвы.

Россия имеет с Эстонским государством три автомобильных пограничных пункта. Это КПП «Ивангород — Нарва», КПП «Куничина Гора — Койдула» и «Шумилкино — Лухамаа». Первая граница — самая красочная. Ведь она проходит прямо по мосту через одноименную реку, в пределах видимости находятся старинные Нарвский замок и Ивангородская крепость. Но в то же время эта граница и самая труднопроходимая. Там ежедневно скапливаются большие очереди из автомобилей, лишь глубокой ночью в интервале между 3 и 5 часами утра у путешественников есть шанс проскочить быстро. В остальное время 2−3 часа стояния в пробке — обычная практика. С российской стороны пропускают исключительно в порядке живой очереди. Здесь, как и на всех остальных пограничных пунктах автомобилисты проходят два контроля: российский и эстонский. При себе необходимо иметь загранпаспорт с действительной визой, медицинскую страховку, гринкарту, техпаспорт на машину.

Будьте готовы к тому, что пограничники осмотрят ваш автомобиль. Чаще это носит формальный характер, но иногда пограничники очень придирчиво проверяют все отсеки багажника и салона. А вот при проезде на родину у неопытных автомобилистов регулярно возникают проблемы. Чтобы не «встрять» в Нарве на сутки и более, нужно заранее бронировать время прохождения границы. Причем делать это нужно минимум за неделю, иначе мест просто не будет. Сотрудники SPB.AIF.RU однажды легкомысленно приехали на пункт пропуска без брони. Понадеялись на то, что очереди в середине обычной летней недели не будет. В итоге им пришлось делать крюк в 600 километров и прорываться на родину через южную таможню, так как время ожидания в Нарве составляло 28 часов.

Важное уточнение: в зимнее время по Эстонии необходимо передвигаться на зимней резине. Она может быть, как шипованная, так и без шипов, ее еще называют «липучкой». Использование летней резины в период с декабря по март наказывается штрафом в размере до 191 евро. КПП «Куничина Гора — Койдула» популярен у жителей Пскова и Печор. Он находится в стороне от трассы Псков-Рига, поэтому почти всегда пройти таможенный контроль там можно довольно быстро. Единственное неудобство — платная дорога от Изборска до Печор. Этот странный участок шоссе ничем не отличается от остальных дорог и качество покрытия там ничуть не лучше, чем на остальных российских дорогах. Однако за 23 км этой дороги придется заплатить 250 рублей. Также данный пункт пропуска пока единственный с российской стороны, где можно заранее забронировать время прохождения границы.

Обратно вы тоже вряд ли встанете в пробку, даже в новогодние праздники прохождение границы редко когда занимает более часа. Многие путешественники, приехавшие на пункт «Шумилкино — Лухамаа» и увидевшие большую очередь, отправляются на «Куничину Гору». Крюк небольшой, порядка 50 км. Для нетерпеливых водителей это лучше, чем 3 часа ждать своей очереди.

Ну и третье КПП — Шумилкино — Лухамаа. Пункт хорош во все времена, кроме новогодних и майских праздников. В несколько этих горячих деньков можно простоять на этой границе от 3 до 5 часов. Туда пропуск производится по живой очереди, обратно можно забронировать время. Причем, если в Нарве свободных мест нет уже за неделю, то Лухамаа можно спокойно забронировать за сутки до поездки. Сделать это очень просто. Время бронируется через электронную систему GoSwift. Также можно заказать дополнительное смс-оповещение.

Ожидание своей очереди происходит в специальной зоне, где расположено здание с работающими кафе, туалетами и душевыми кабинками. Правда, кафе закрывается в 11 часов вечера и ночные часы приходится коротать в автомобиле.

Следует помнить, что при прохождении на таможне необходимых процедур первым идет водитель, а за ним — пассажиры. На дорогах Эстонии не забывайте о ПДД, пристегивайтесь ремнями безопасности, уступайте дорогу пешеходам и не нарушайте скоростной режим.

Финляндия: непроходимая Торфяновка.

Ленинградскя область и Финляндия так же имеют три контрольно-пропускных пункта. Это МАПП «Торфяновка», МАПП «Брусничное», МАПП «Светогорск». При прохождении границы нужно предоставить те же документы, что и на эстонской. Финские пограничники более придирчивы, чем их южные соседи, поэтому наверняка спросят путешественников о цели поездки. В связи с этим желательно под рукой иметь документ, подтверждающий бронь отеля или квартиры на территории Суоми. И выучить на английском языке фразу о цели вашей поездки и на какой срок едете в Финляндию. Не знающие иностранного языка зачастую попадают в глупые ситуацию, потому что не понимают, о чем их строго спрашивает пограничник. Некоторые даже начинают паниковать. Также у вас могут проверить наличие денег при себе, если срок вашей поездки превышает 1 день. Стандарт — 40−50 евро в день на человека. Это тоже не должно настораживать: финны просто хотят убедиться, что вы платежеспособны. Сумма в 3 000 долларов требует декларации, а более 10 000 — разрешение банка или декларацию, подтверждающую, что раньше вся сумма была ввезена из-за границы.

МАПП «Торвфяновка» — самый загруженный пункт проезда в любое время года. Поехав в Финляндию перед новогодними и майскими праздниками вы гарантированно потеряете от 3 до 6 часов в очереди из желающих отдохнуть в соседнем государстве. Но и в пятницу вечером также придется постоять. Опытные путешественники советуют отправляться из Петербурга в Финляндию поздним вечером, чтобы пересечь границу в Торфяновке до 7 утра. В последующее время на пункте пропуска собирается внушительная очередь из машин. Пересекать границу в обратном направлении также рекомендуется в ночные часы.

МАПП «Брусничное» удобен для тех, кто едет в центральную часть Финляндии по трассе А127 — в Лаппеенранту, Лахти, Миккели, Куопио и другие города. Эта граница посвободнее, но пробки случаются и здесь. Если стоять в очереди не хочется, то лучший выход, как и в Торфяновке — прохождение границы ночью. Важное уточнение: отправляйтесь в Финляднию только на исправной машине. Неработающий ручник, дворники или омыватели могут стать серьезной проблемой. Ведь финские полицейские могут остановить вас на дороге и проверить работу всех агрегатов. И если в автомобиле что-то сломано, отбуксируют его на штрафстоянку. Откупиться не удастся. Также по всей Финляндии установлены камеры, которые фиксируют скорость. Почти на всех трассах разрешенная скорость зимой — 100 км/ч. Превысить ее можно не более, чем на 10 км/ч. Иначе — огромный штраф, который финские пограничники потребуют оплатить при прохождении границы в Россию.

Ну и последний пункт — МАПП «Светогорск». Он находится дальше всего от Петербурга, в 180 км. Обслуживает всего 1,5−2 тысячи автомобилей в сутки, поэтому там почти не бывает очередей. Пограничный пост Светогорск будет удобен тем, кто направляется в Иматру, этот город располагается всего в 10 км от границы.

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