Цой жив: в Екатеринбурге появились граффити для слепых
Но прочесть их могут и зрячие.
Но прочесть их могут и зрячие.
Граффити для слепых появились на улицах Екатеринбурга, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».
«Вместе с креативной командой агентства Possible Moscow и НКО «Белая трость» мы решили продолжить уличную коммуникацию между зрячими и слабовидящими, — рассказывают в
По словам организаторов проекта, каждое из таких посланий разворачивается в отдельную историю секретного общения между слабовидящими и зрячими людьми. Стоит также отметить, что в Свердловской области, по официальным данным, живёт около 7 тысяч незрячих человек, в реальности же их раза в два больше.