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15:06 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Цой жив: в Екатеринбурге появились граффити для слепых

Но прочесть их могут и зрячие.

Граффити для слепых появились на улицах Екатеринбурга, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

«Вместе с креативной командой агентства Possible Moscow и НКО «Белая трость» мы решили продолжить уличную коммуникацию между зрячими и слабовидящими, — рассказывают в пресс-службе фестиваля «Стенограффия». — Стикерпак состоит из наклеек с буквами, написанными шрифтом Брайля, и соответствующими им аналогами кириллицей. И с помощью этих стикеров каждый зрячий может оставлять сообщения для слепых и наоборот, создавая в городском пространстве В Екатеринбурге уже появилось три таких послания: классика забористых фраз «Цой жив», записка на скамейке «позвони мне» и послание прохожим «улыбайся».

По словам организаторов проекта, каждое из таких посланий разворачивается в отдельную историю секретного общения между слабовидящими и зрячими людьми. Стоит также отметить, что в Свердловской области, по официальным данным, живёт около 7 тысяч незрячих человек, в реальности же их раза в два больше.

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