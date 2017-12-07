Цой жив: в Екатеринбурге появились граффити для слепых

«Вместе с креативной командой агентства Possible Moscow и НКО «Белая трость» мы решили продолжить уличную коммуникацию между зрячими и слабовидящими, — рассказывают в пресс-службе фестиваля «Стенограффия». — Стикерпак состоит из наклеек с буквами, написанными шрифтом Брайля, и соответствующими им аналогами кириллицей. И с помощью этих стикеров каждый зрячий может оставлять сообщения для слепых и наоборот, создавая в городском пространстве В Екатеринбурге уже появилось три таких послания: классика забористых фраз «Цой жив», записка на скамейке «позвони мне» и послание прохожим «улыбайся».