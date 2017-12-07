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15:00 (мск), источник: АиФ Прикамье

Житель Лысьвы, пропавший 2 декабря, вернулся домой

Молодой человек не рассказывает, что с ним произошло за эти дни.

Житель Лысьвы, пропавший в выходные, вернулся домой.

«Примерно в 14.00 пришло сообщение “абонент появился в зоне действия сети”. Я ему позвонила, он сказал, что с ним всё в порядке, а в скором времени приехал домой. Говорит, что находился в посёлке Невидимка, в который и уехал 2 декабря. С 3 декабря его телефон не работал, но сегодня ему сказали, что мы его ищем, и он его включил. Что именно с ним произошло за эти дни, мы пока не знаем», — рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье» сестра молодого человека.

Напомним, вечером 2 декабря мужчина с двоюродным братом уехал из Лысьвы в посёлок Невидимка. Там они сходили на дискотеку, потом были в гостях. 3 декабря вечером его видели по дороге на автобус в Лысьву, но домой он тогда так и не вернулся.

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