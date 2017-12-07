Житель Лысьвы, пропавший 2 декабря, вернулся домой

«Примерно в 14.00 пришло сообщение “абонент появился в зоне действия сети”. Я ему позвонила, он сказал, что с ним всё в порядке, а в скором времени приехал домой. Говорит, что находился в посёлке Невидимка, в который и уехал 2 декабря. С 3 декабря его телефон не работал, но сегодня ему сказали, что мы его ищем, и он его включил. Что именно с ним произошло за эти дни, мы пока не знаем», — рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье» сестра молодого человека.