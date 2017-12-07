В Башкирии утверждены новые правила предоставления миллионных грантов на поддержку культуры

Ежегодно среди творческих коллективов планируется распределять 90 млн рублей: 2 гранта — по 13,5 млн рублей, 5 грантов — по 9,0 млн рублей, 2 гранта — по 4,5 млн рублей, 3 гранта — по 1,8 млн рублей, 4 гранта — по 900 тысяч рублей. Гранты будут предоставляться на конкурсной основе государственным, муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в виде субсидий. Поддержку можно получить на создание и показ новых постановок (опера, театр, балет, мьюзикл, концерт, шоу-программа, кинофильм), на увековеченье памяти выдающихся деятелей, на сохранение культурного наследия, пропаганду и продвижение достижений культуры и искусства Башкирии в России и за рубежом.