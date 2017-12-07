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15:41 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии утверждены новые правила предоставления миллионных грантов на поддержку культуры

Премьер-министр Правительства Башкирии Рустэм Марданов утвердил новые правила предоставления грантов на поддержку наиболее значимых творческих проектов в области театрального, музыкального, хореографического искусства и кинематографии.

Соответствующий документ опубликован на сайте правой информации.

Ежегодно среди творческих коллективов планируется распределять 90 млн рублей: 2 гранта — по 13,5 млн рублей, 5 грантов — по 9,0 млн рублей, 2 гранта — по 4,5 млн рублей, 3 гранта — по 1,8 млн рублей, 4 гранта — по 900 тысяч рублей. Гранты будут предоставляться на конкурсной основе государственным, муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в виде субсидий. Поддержку можно получить на создание и показ новых постановок (опера, театр, балет, мьюзикл, концерт, шоу-программа, кинофильм), на увековеченье памяти выдающихся деятелей, на сохранение культурного наследия, пропаганду и продвижение достижений культуры и искусства Башкирии в России и за рубежом.

Экспертную комиссию возглавит вице-премьер Правительства РБ Салават Сагитов. Оговаривается, что члены конкурсной комиссии не могут участвовать в конкурсе.

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