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15:38 (мск), источник: Коммерсантъ

В ОНФ назвали самые замусоренные города Ростовской области

В Ростовской области активисты общероссийского народного фронта выявили 308 свалок, из них ликвидировано 202 свалки, об этом сообщает пресс-служба ОНФ.

Работу по выявлению свалок активисты ведут в рамках проекта запущенного в 2017 году «Генеральная уборка» с помощью интерактивной карты свалок.

Самым грязным замусоренным городом оказался Таганрог, там выявили 154 незаконных свалки. На втором месте Ростов-на-Дону с 39 свалками. Самым чистым городом, по мнению активистов ОНФ, оказались Шахты, там в 2017 году нашли только одну незаконную свалку.

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