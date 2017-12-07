В ОНФ назвали самые замусоренные города Ростовской области

Работу по выявлению свалок активисты ведут в рамках проекта запущенного в 2017 году «Генеральная уборка» с помощью интерактивной карты свалок.

Самым грязным замусоренным городом оказался Таганрог, там выявили 154 незаконных свалки. На втором месте Ростов-на-Дону с 39 свалками. Самым чистым городом, по мнению активистов ОНФ, оказались Шахты, там в 2017 году нашли только одну незаконную свалку.