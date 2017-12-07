В ОНФ назвали самые замусоренные города Ростовской области
В Ростовской области активисты общероссийского народного фронта выявили 308 свалок, из них ликвидировано 202 свалки, об этом сообщает
В Ростовской области активисты общероссийского народного фронта выявили 308 свалок, из них ликвидировано 202 свалки, об этом сообщает
Работу по выявлению свалок активисты ведут в рамках проекта запущенного в 2017 году «Генеральная уборка» с помощью интерактивной карты свалок.
Самым грязным замусоренным городом оказался Таганрог, там выявили 154 незаконных свалки. На втором месте