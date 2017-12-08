Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин назвал виноватого в отстранении России от Олимпиады-2018
Названа самая пьющая страна Европы
Кадыров: широкомасштабной войной грозит решение Трампа Израилю
Глава МОК отреагировал на слова Путина о спортсменах на Олимпиаде
Саакашвили захватил комитет Верховной рады
Повышая рождаемость: кто и как сможет получить обещанные деньги? Государство будет платить пособие за рождение первенца
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
СМИ: Пенсионерам выделили дополнительные льготы
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей
Чубайс назвал «Ниву» исключением из правил
"Я очень рад": Плющенко о решении МОК
Семенович позирует на диване в прозрачном боди
Наталья Подольская позирует в изысканном кружевном платье
Редкий выход: Любовь Толкалина вывела в свет 16-летнюю дочку
Трамп написал в Twitter с помощью Caps Lock после слов Путина
Спортивный юрист США: МОК совершил ошибку
Как живется в нью-йоркской «коммуналке» с видом на Манхэттен
Названы станции метро с самыми дешевым жильем
Фоторепортажи
8На Бали проснулся вулкан Агунг
12Задержание Михаила Саакашвили
11:50 (мск), источник: Вести.Ru

Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто

Места притяжения мигрантов формируются в силу нескольких ключевых факторов.

Риск превращения районов на окраинах Москвы и за пределами МКАД в гетто достаточно велик, говорится в исследовании компании «Инком-Недвижимость». Эти локации — самые бюджетные с точки зрения жилья, и целевой группой покупателей вторички там являются приезжие, занятые на низкооплачиваемой работе.

Среди таких районов — Метрогородок и Гольяново (ВАО), Текстильщики и Капотня (ЮВАО), Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное (ЮАО), Внуково (за пределами МКАД). Наиболее бюджетные варианты в этих районах стоят 3,5−3,6 миллиона рублей.

Места притяжения мигрантов формируются в силу нескольких ключевых факторов, пояснил директор департамента вторичного рынка компании Сергей Шлома. Во-первых, мигранты селятся недалеко от мест работы, то есть, в районах, где есть вещевые или продовольственные рынки. Во-вторых, в отдельном районе может быть сформировано землячество, где проживает определенное количество людей одной национальности, а остальные приезжие стараются селиться поближе к ним.

Плюс на процесс геттоизации может повлиять нежелание коренных москвичей переезжать в эти районы и возможной отток их в будущем.

Значительную долю в жилищном фонде этих районов занимают морально и физически устаревшие пятиэтажки и девятиэтажки, поэтому локации мало востребованы у покупателей вторички.

При этом продавцы вторичного жилья конкурируют здесь между собой гораздо сильнее, чем в дорогих районах. И если средний срок экспозиции на вторичном рынке в Москве составляет порядка 75 дней, то в этих районах он приближается к 90 дням. Плюс почти все сделки — 96% — в этих локациях происходят с дисконтом (против 84% на вторичном рынке Москвы в целом). Размер же скидок тут также больше, чем в среднем по городу: 10% против 8,3%

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Израиль требует объяснений по поводу голых игр в бывшей газовой печи
"Пьяный батя" набирает популярность в Сети. Видео
Стало известно, кто может возглавить предвыборный штаб Путина
Британия и ЕС достигли прогресса в переговорах по «Брекситу»
Власти ужесточат правила техосмотра автомобилей
Генерал и полковник МВД арестованы по подозрению в хищениях
Саакашвили вопреки потере голоса проведет «Марш за импичмент»
Усманов обратился к главе МОК с призывом разрешить флаг России
Ученые обнаружили самый древний глаз в мире
Спорт
«Зенит» и «Локомотив» шагнули в еврокубковую весну После жеребьевки российские клубы были причислены к фаворитам своих групп. «Зенит» и «Локомотив» свой статус подтвердили
Авто
Водители не будут получать «письма счастья» с камер от ГИБДД Правонарушения будут рассматривать специальные ведомства и учреждения, назначенные региональными властями
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Толкалина с дочерью, Старшенбаум и другие: премьера «Вечеринки» Российские звезды оценили картину, снятую российским оператором вместе с режиссером — классиком британского кино
Недвижимость
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Леди
Назван главный цвет 2018 года: с чем его носить Насыщенный фиолетовый стал главным цветом будущего года по версии института Pantone и получил название Ультрафиолет.
Дети
Что приготовить на детский день рождения: меню из 5 блюд Дети любят все необычное, а еще обожают казаться взрослыми. В день рождения предлагаем удивить их новыми блюдами и дать возможность почувствовать себя за столом полноправными хозяевами.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь