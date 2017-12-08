Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто
Места притяжения мигрантов формируются в силу нескольких ключевых факторов.
Места притяжения мигрантов формируются в силу нескольких ключевых факторов.
Риск превращения районов на окраинах Москвы и за пределами МКАД в гетто достаточно велик, говорится в исследовании компании «Инком-Недвижимость». Эти локации — самые бюджетные с точки зрения жилья, и целевой группой покупателей вторички там являются приезжие, занятые на низкооплачиваемой работе.
Среди таких районов — Метрогородок и Гольяново (ВАО), Текстильщики и Капотня (ЮВАО), Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное (ЮАО), Внуково (за пределами МКАД). Наиболее бюджетные варианты в этих районах стоят 3,5−3,6 миллиона рублей.
Места притяжения мигрантов формируются в силу нескольких ключевых факторов, пояснил директор департамента вторичного рынка компании Сергей Шлома.
Плюс на процесс геттоизации может повлиять нежелание коренных москвичей переезжать в эти районы и возможной отток их в будущем.
Значительную долю в жилищном фонде этих районов занимают морально и физически устаревшие пятиэтажки и девятиэтажки, поэтому локации мало востребованы у покупателей вторички.
При этом продавцы вторичного жилья конкурируют здесь между собой гораздо сильнее, чем в дорогих районах. И если средний срок экспозиции на вторичном рынке в Москве составляет порядка 75 дней, то в этих районах он приближается к 90 дням. Плюс почти все сделки — 96% — в этих локациях происходят с дисконтом (против 84% на вторичном рынке Москвы в целом). Размер же скидок тут также больше, чем в среднем по городу: 10% против 8,3%