Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто

Риск превращения районов на окраинах Москвы и за пределами МКАД в гетто достаточно велик, говорится в исследовании компании «Инком-Недвижимость». Эти локации — самые бюджетные с точки зрения жилья, и целевой группой покупателей вторички там являются приезжие, занятые на низкооплачиваемой работе.

Среди таких районов — Метрогородок и Гольяново (ВАО), Текстильщики и Капотня (ЮВАО), Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное (ЮАО), Внуково (за пределами МКАД). Наиболее бюджетные варианты в этих районах стоят 3,5−3,6 миллиона рублей.

Места притяжения мигрантов формируются в силу нескольких ключевых факторов, пояснил директор департамента вторичного рынка компании Сергей Шлома. Во-первых, мигранты селятся недалеко от мест работы, то есть, в районах, где есть вещевые или продовольственные рынки. Во-вторых, в отдельном районе может быть сформировано землячество, где проживает определенное количество людей одной национальности, а остальные приезжие стараются селиться поближе к ним.

Плюс на процесс геттоизации может повлиять нежелание коренных москвичей переезжать в эти районы и возможной отток их в будущем.

Значительную долю в жилищном фонде этих районов занимают морально и физически устаревшие пятиэтажки и девятиэтажки, поэтому локации мало востребованы у покупателей вторички.