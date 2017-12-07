По Екатеринбургу прошел крестный ход в память святой Екатерины
Шествие возглавил митрополит Кирилл.
Шествие возглавил митрополит Кирилл.
В Екатеринбурге 7 декабря празднуют день покровительницы города святой великомученицы Екатерины.
В праздничных мероприятиях приняли участие патриарх Иерусалимский Феофил III и патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II, сообщили «Уралинформбюро» в екатеринбургской Епархии.
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По завершении литургии по улицам уральской столицы прошел общегородской крестный ход — от
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Шествие возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Во главе крестного хода пронесли икону великомученицы Екатерины с частицами ее мощей. Этот образ, написанный афонскими монахами и освященный у гробницы Пресвятой Богородицы и в храме Гроба Господня в Иерусалиме, был передан в дар Екатеринбургской епархии в 1998 году. Сегодня икона постоянно пребывает в
Перед образом великомученицы пронесли ковчег со святыми мощами 54 новомучеников и исповедников Церкви Русской, который с 1 по 14 декабря пребывает в храмах Екатеринбургской митрополии.
Всего по улицам Екатеринбурга прошло свыше 3 500 крестоходцев с хоругвиями и иконами. По окончании крестного хода в часовне великомученицы Екатерины был совершен молебен покровительнице уральской столицы.
По его завершению митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл обратился к молящимся с архипастырским словом:
«Надо верить в чудо всегда. Кто бы подумал год назад, что наш город посетит Иерусалимский Патриарх? Это же живая история. Это Патриарх святого города Иерусалима, где Господь наш Иисус Христос ходил и принял крестную смерть, где он воскрес из мертвых. Это то место, куда стремится совершить паломничество душа каждого верующего человека. И Патриарх этого великого города сегодня служил у нас Божественную литургию и благословил нас своим благодатным благословением. Это тоже чудо».
Патриарх Иерусалимский Феофил III также встретился с губернатором Евгением Куйвашевым. Глава региона поблагодарил священнослужителя за визит на Средний Урал: «Особенно важно, что вы прибыли к нам в “православные именины” Екатеринбурга, которые для всех верующих людей являются большим праздником. Мы уже не первый год именно 7 декабря отмечаем праздник — день покровительницы города Святой Екатерины».
«Мы рассматриваем этот визит как паломничество, потому что российская земля полита кровью многих мучеников, познала многих святых, а здесь — особенно, ведь здесь пролита кровь царских мучеников», — сказал, в свою очередь, патриарх Феофил III.
Он передал Евгению Куйвашеву памятный крест, являющийся точной копией того, что был найден в стенах внутренней часовни Храма Гроба Господня. «Наш сегодняшний визит имеет особое значение еще и потому, что мы принесли с собой благословение из Храма Гроба Господня. Пусть для вас этот крест будет как благословение от Святого Гроба», — отметил предстоятель Иерусалимской православной церкви.
Стоит напомнить, что мощи Святой Екатерины впервые побывали в уральской столице в декабре 2010 года. С этого времени 7 декабря стал широко отмечаться Екатеринбургской епархией и верующими.