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15:40 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

По Екатеринбургу прошел крестный ход в память святой Екатерины

Шествие возглавил митрополит Кирилл.

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15
фотографий
15
фотографий

В Екатеринбурге 7 декабря празднуют день покровительницы города святой великомученицы Екатерины.

В праздничных мероприятиях приняли участие патриарх Иерусалимский Феофил III и патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II, сообщили «Уралинформбюро» в екатеринбургской Епархии.

Хранитель Гроба Господня Феофил III возглавил Патриаршую Божественную литургию. Праздничное богослужение собрало сотни верующих в Свято-Троицком кафедральном соборе.

По завершении литургии по улицам уральской столицы прошел общегородской крестный ход — от Свято-Троицкого кафедрального собора до часовни святой Екатерины. На это время улицы Куйбышева, Гоголя и Пушкина были закрыты для транспорта. Верующих сопровождали полицейские.

Полицейские, охраняющие консульство США, вышли из здания, когда мимо них проходили верующие.

Одной из женщин во время шествия стало плохо. Ей помогли врачи скорой.

Шествие возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Во главе крестного хода пронесли икону великомученицы Екатерины с частицами ее мощей. Этот образ, написанный афонскими монахами и освященный у гробницы Пресвятой Богородицы и в храме Гроба Господня в Иерусалиме, был передан в дар Екатеринбургской епархии в 1998 году. Сегодня икона постоянно пребывает в Свято-Троицком кафедральном соборе.

Перед образом великомученицы пронесли ковчег со святыми мощами 54 новомучеников и исповедников Церкви Русской, который с 1 по 14 декабря пребывает в храмах Екатеринбургской митрополии.

Всего по улицам Екатеринбурга прошло свыше 3 500 крестоходцев с хоругвиями и иконами. По окончании крестного хода в часовне великомученицы Екатерины был совершен молебен покровительнице уральской столицы.

По его завершению митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл обратился к молящимся с архипастырским словом:

«Надо верить в чудо всегда. Кто бы подумал год назад, что наш город посетит Иерусалимский Патриарх? Это же живая история. Это Патриарх святого города Иерусалима, где Господь наш Иисус Христос ходил и принял крестную смерть, где он воскрес из мертвых. Это то место, куда стремится совершить паломничество душа каждого верующего человека. И Патриарх этого великого города сегодня служил у нас Божественную литургию и благословил нас своим благодатным благословением. Это тоже чудо».

Патриарх Иерусалимский Феофил III также встретился с губернатором Евгением Куйвашевым. Глава региона поблагодарил священнослужителя за визит на Средний Урал: «Особенно важно, что вы прибыли к нам в “православные именины” Екатеринбурга, которые для всех верующих людей являются большим праздником. Мы уже не первый год именно 7 декабря отмечаем праздник — день покровительницы города Святой Екатерины».

«Мы рассматриваем этот визит как паломничество, потому что российская земля полита кровью многих мучеников, познала многих святых, а здесь — особенно, ведь здесь пролита кровь царских мучеников», — сказал, в свою очередь, патриарх Феофил III.

Он передал Евгению Куйвашеву памятный крест, являющийся точной копией того, что был найден в стенах внутренней часовни Храма Гроба Господня. «Наш сегодняшний визит имеет особое значение еще и потому, что мы принесли с собой благословение из Храма Гроба Господня. Пусть для вас этот крест будет как благословение от Святого Гроба», — отметил предстоятель Иерусалимской православной церкви.

Стоит напомнить, что мощи Святой Екатерины впервые побывали в уральской столице в декабре 2010 года. С этого времени 7 декабря стал широко отмечаться Екатеринбургской епархией и верующими.

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