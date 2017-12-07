Новоронежская пожарно-спасательная часть вновь стала лучшей в России
Подразделение занимается охраной атомной электростанции.
Подразделение занимается охраной атомной электростанции.
Часть признали лучшей в России второй год подряд. В 2016 году начальник
Пожарная часть по охране Нововоронежской АЭС была создана в 1957 году. Тогда в ней служили 25 человек и были лишь автомобили ПМГ 36 и ПМЗ 13. Подразделение расширялась при вводе в эксплуатацию новых объектов на Нововоронежской АЭС. Ведомственная пожарная охрана была реорганизована в профессиональную. Численность личного состава в 1964 году выросла до 69 человек. Перед пуском нового энергоблока атомной станции, в 1974 году, в части служили 104 человека. Тогда же была получена дополнительная пожарная техника.
На основании постановления Совета министров на АЭС была создана военизированная пожарная часть № 14. Ее задачей было тушение пожаров и ликвидирование последствий ЧС на охраняемом объекте. После катастрофы на Чернобыльской АЭС, в 1986 году, нововоронежская пожарная часть начала интенсивное развитие. Была введена новая техника, а численность личного состава возросла до 132 человек. Пожарную часть оснастили защитными костюмами СЗО и приборами дозиметрического контроля для ликвидации аварии и тушении пожаров в зоне ионизирующего излучения.
После ввода в эксплуатацию 6 энергоблока и строительством 7 энергоблока Нововоронежской АЭС пожарную часть увеличили и выделили новое здание пожарного депо. Для части закупили современное