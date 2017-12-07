Новоронежская пожарно-спасательная часть вновь стала лучшей в России

Пожарно-спасательная часть № 14 Нововоронежа победила на IX всероссийском фестивале по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества», сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона в четверг, 7 декабря. Награждение проходило в зале библиотеки МГУ имени Ломоносова в Москве, 4 декабря.

Часть признали лучшей в России второй год подряд. В 2016 году начальник пожарно-спасательной части (ПСЧ) № 14 также получил почетную награду. Сотрудники подразделения занимаются охраной атомной электростанции.

Пожарная часть по охране Нововоронежской АЭС была создана в 1957 году. Тогда в ней служили 25 человек и были лишь автомобили ПМГ 36 и ПМЗ 13. Подразделение расширялась при вводе в эксплуатацию новых объектов на Нововоронежской АЭС. Ведомственная пожарная охрана была реорганизована в профессиональную. Численность личного состава в 1964 году выросла до 69 человек. Перед пуском нового энергоблока атомной станции, в 1974 году, в части служили 104 человека. Тогда же была получена дополнительная пожарная техника.

На основании постановления Совета министров на АЭС была создана военизированная пожарная часть № 14. Ее задачей было тушение пожаров и ликвидирование последствий ЧС на охраняемом объекте. После катастрофы на Чернобыльской АЭС, в 1986 году, нововоронежская пожарная часть начала интенсивное развитие. Была введена новая техника, а численность личного состава возросла до 132 человек. Пожарную часть оснастили защитными костюмами СЗО и приборами дозиметрического контроля для ликвидации аварии и тушении пожаров в зоне ионизирующего излучения.