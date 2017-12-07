Аналитики вычислили стоимость минимального набора продуктов для воронежцев на месяц

Источник: РИА "Новости"

Стоимость минимального набора продуктов питания за месяц снизилась незначительно — на 0,4%, или на 13 рублей. В октябре 2017 года этот показатель составлял 3303 рубля.

По данным аналитиков, цены на продовольственные товары за месяц практические не изменились. Значительнее всего подорожали свежие помидоры и огурцы (в 1,2−1,3 раза). Повысились цены на сосиски и сардельки, рыбные консервы, творожные сырки, йогурты, куриные яйца, картофель, виноград и бананы (на 2,3−15%). Одновременно заметно подешевели сахар, репчатый лук, морковь и апельсины (на 7,7−14,9%).

При этом аналитики отметили, что стоимость минимального набора продуктов питания в ноябре снизилась на 1,1% по сравнению с декабрём 2016 года.

В ноябре 2017 года подорожали и непродовольственные товары. Значительнее всего цены выросли на мужские и женские сапоги и ботинки из натуральной и искусственной кожи, кожаные мужские куртки, микроволновые печи, древесностружечные плиты (на 3,5−9,1%). Одновременно отмечено снижение цен на перчатки из натуральной кожи, женские джемперы, ботинки для детей, смартфоны, фотоаппараты (на 2−4,8%).