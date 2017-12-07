Продюсерский центр планируется создать на базе Нижегородской консерватории
Продюсерский центр планируется создать на базе Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки.
Продюсерский центр планируется создать на базе Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки.
Как сообщается на сайте министерства культуры Российской Федерации, 6 декабря при участии министра культуры России Владимира Мединского состоялась презентация концепции развития Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки.
В частности, важным направлением станет расширение международной деятельности. Так, в настоящее время в музыкальном учреждении обучается более 160 иностранных студентов, в основном из Китая. По словам заведующего кафедрой народных инструментов консерватории Юрия Гуревича, в будущем планируется привлечение абитуриентов из Японии, стран Латинской Америки и Европы.
Также, планируется усилить и присутствие ведущих педагогов консерватории на выставках и форумах за рубежом.
Кроме того, было озвучено, что в планах учреждения — создание продюсерского центра. Он будет заниматься издательской деятельностью и продвижением студии звукозаписи.
Напомним, Юрий Гуревич сменит Эдуарда Фертельмейстера на посту ректора Нижегородской консерватории им. М. И. Глинки.