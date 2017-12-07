Продюсерский центр планируется создать на базе Нижегородской консерватории

Как сообщается на сайте министерства культуры Российской Федерации, 6 декабря при участии министра культуры России Владимира Мединского состоялась презентация концепции развития Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки.

В частности, важным направлением станет расширение международной деятельности. Так, в настоящее время в музыкальном учреждении обучается более 160 иностранных студентов, в основном из Китая. По словам заведующего кафедрой народных инструментов консерватории Юрия Гуревича, в будущем планируется привлечение абитуриентов из Японии, стран Латинской Америки и Европы.

Также, планируется усилить и присутствие ведущих педагогов консерватории на выставках и форумах за рубежом.

Кроме того, было озвучено, что в планах учреждения — создание продюсерского центра. Он будет заниматься издательской деятельностью и продвижением студии звукозаписи.