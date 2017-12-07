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15:54 (мск), источник: АиФ Челябинск

Режим работы МФЦ изменится в Челябинске

Смена графика коснётся центрального офиса на улице Труда.

Источник: Пресс-служба губернатора Челябинской области

График работы центрального офиса многофункционального центра изменится в Челябинске, сообщают в пресс-службе городской администрации.

В пятницу, 8 декабря, МФЦ на улице Труда сможет принимать посетителей с 9 до 12 часов. Сокращение рабочего времени связано с проведением ремонта на водопроводе.

В администрации напоминают, что жители Челябинска по всем возникшим вопросам могут обратиться в другие офисы многофункционального центра по следующим адресам:

  • улица Комарова, 39,
  • проспект Победы, 396/1,
  • улица Новороссийская, 118 В.
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