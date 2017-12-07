Режим работы МФЦ изменится в Челябинске

В пятницу, 8 декабря, МФЦ на улице Труда сможет принимать посетителей с 9 до 12 часов. Сокращение рабочего времени связано с проведением ремонта на водопроводе.

В администрации напоминают, что жители Челябинска по всем возникшим вопросам могут обратиться в другие офисы многофункционального центра по следующим адресам: