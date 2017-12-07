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16:37 (мск), источник: Volga News

В Самаре почтили память Героев Отечества

В четверг, 7 декабря, в Самаре на площади Славы у горельефа Скорбящей Матери-Родине и Вечного огня прошли торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню героев Отечества. Венок в память погибших защитников отечества возложил врио губернатора Дмитрий Азаров.

Источник: samregion.ru

День героев Отечества — памятная дата, которая отмечается в нашей стране по инициативе президента Владимира Путина, ежегодно 9 декабря. В разные годы этого звания удостаивались люди всех возрастов, профессий, национальностей. Их объединяет одно — готовность отстаивать и защищать интересы нашего государства, хранить верность родной земле и традициям нашего народа, с честью исполнять свой воинский, служебный и гражданский долг.

Героев Отечества поздравил Дмитрий Азаров. «Вся многовековая история Российского государства — это история подвигов и великих свершений наших предков, их бескорыстного, самоотверженного служения Родине. И сегодня мы чествуем людей, чьи фронтовые подвиги или выдающиеся заслуги в мирное время удостоены высших государственных знаков отличия», — подчеркнул глава региона.

Торжественные мероприятия в Самаре решили провести накануне этой даты. Дело в том, что завтра героев со всего Приволсжкого федерального округа будет поздравлять полномочный представитель Президента в ПФО Михаил Бабич.

Почтить павших защитников Отечества пришли сотни людей: ветераны, родственники участников Великой Отечественной, руководители региона. Много на площади Славы в этот день было и молодежи.

«Этот день — дань уважения ко всем тем, кто прошел войну, об этих людях нужно всегда помнить. А для молодежи — это особенно важно, историю своей страны нужно знать», — рассказывает член движения юнноармейцев, ученик 10 класса самарской школы № 170 Григорий Пляшечник.

День героев — это именно то событие, которое символизирует связь поколений. «Я рад, что в нашей стране, в Самарской области так широко отмечается эта памятная дата. Такие мероприятия положительно влияет на воспитание молодого поколения, которое должно защищать нашу Родину также как и мы когда то», — говорит Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны Владимир Чудайкин.

Герой СССР добавил, что не стоит называть героями только тех, кто был удостоен этого высокого звания. «Это слово имеет очень широкое значение. Для меня герои — это все те люди, которые защищали и будут защищать нашу Родину», — сказал Владимир Чудайкин.

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