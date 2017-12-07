В Самаре почтили память Героев Отечества

Источник: samregion.ru

День героев Отечества — памятная дата, которая отмечается в нашей стране по инициативе президента Владимира Путина, ежегодно 9 декабря. В разные годы этого звания удостаивались люди всех возрастов, профессий, национальностей. Их объединяет одно — готовность отстаивать и защищать интересы нашего государства, хранить верность родной земле и традициям нашего народа, с честью исполнять свой воинский, служебный и гражданский долг.

Героев Отечества поздравил Дмитрий Азаров. «Вся многовековая история Российского государства — это история подвигов и великих свершений наших предков, их бескорыстного, самоотверженного служения Родине. И сегодня мы чествуем людей, чьи фронтовые подвиги или выдающиеся заслуги в мирное время удостоены высших государственных знаков отличия», — подчеркнул глава региона.

Торжественные мероприятия в Самаре решили провести накануне этой даты. Дело в том, что завтра героев со всего Приволсжкого федерального округа будет поздравлять полномочный представитель Президента в ПФО Михаил Бабич.

Почтить павших защитников Отечества пришли сотни людей: ветераны, родственники участников Великой Отечественной, руководители региона. Много на площади Славы в этот день было и молодежи.

«Этот день — дань уважения ко всем тем, кто прошел войну, об этих людях нужно всегда помнить. А для молодежи — это особенно важно, историю своей страны нужно знать», — рассказывает член движения юнноармейцев, ученик 10 класса самарской школы № 170 Григорий Пляшечник.

День героев — это именно то событие, которое символизирует связь поколений. «Я рад, что в нашей стране, в Самарской области так широко отмечается эта памятная дата. Такие мероприятия положительно влияет на воспитание молодого поколения, которое должно защищать нашу Родину также как и мы когда то», — говорит Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны Владимир Чудайкин.