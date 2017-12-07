Путин вручил Орден Почета рабочему Уралвагонзавода

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, за 36 лет работы на Уралвагонзаводе и 30 лет в цехе общей сборки Бахматов стал высококлассным специалистом: сегодня он слесарь-инструментальщик шестого разряда, освоил смежные профессии шлифовщика, модельщика и сверловщика. Самостоятельно производит и ремонтирует особо сложный, а порой и уникальный мерительный инструмент и приспособления, которые используются при изготовлении деталей и узлов дорожно-строительной и спецтехники, в том числе танков Уралвагонзавода.

К своей профессиональной деятельности Сергей Павлович подходит ответственно и творчески: его идеи и предложения позволили усовершенствовать производство приспособлений и сократить время простоев. Своими опытом и знаниями он щедро делится с молодыми работниками, выступая в качестве наставника.

«Профессия должна приносить удовольствие, а дело быть любимым. Надо, чтобы человек шел на работу с хорошим настроением, тогда и работа будет приносить результаты», — поделился секретом успеха Сергей Бахматов.