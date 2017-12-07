Путин вручил Орден Почета рабочему Уралвагонзавода

Как сообщили Накануне.RU в
К своей профессиональной деятельности Сергей Павлович подходит ответственно и творчески: его идеи и предложения позволили усовершенствовать производство приспособлений и сократить время простоев. Своими опытом и знаниями он щедро делится с молодыми работниками, выступая в качестве наставника.
«Профессия должна приносить удовольствие, а дело быть любимым. Надо, чтобы человек шел на работу с хорошим настроением, тогда и работа будет приносить результаты», — поделился секретом успеха Сергей Бахматов.
«Эта награда заслужена. При этом она, безусловно, стала оценкой труда и всего коллектива Уралвагонзавода. Каждый из нас на своем месте выполняет свою задачу. Все вместе мы работаем для достижения единой цели, связанной с развитием корпорации и российского машиностроения, с укреплением суверенитета и независимости России», — отметил генеральный директор