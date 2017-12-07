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15:59 (мск), источник: Nakanune.ru

Путин вручил Орден Почета рабочему Уралвагонзавода

Слесарь-инструментальщик цеха общей сборки Уралвагонзавода Сергей Бахматов стал кавалером Ордена Почета Российской Федерации. Награду мастеру вручил президент России Владимир Путин, отметив высокие достижения в производственной деятельности.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, за 36 лет работы на Уралвагонзаводе и 30 лет в цехе общей сборки Бахматов стал высококлассным специалистом: сегодня он слесарь-инструментальщик шестого разряда, освоил смежные профессии шлифовщика, модельщика и сверловщика. Самостоятельно производит и ремонтирует особо сложный, а порой и уникальный мерительный инструмент и приспособления, которые используются при изготовлении деталей и узлов дорожно-строительной и спецтехники, в том числе танков Уралвагонзавода.

К своей профессиональной деятельности Сергей Павлович подходит ответственно и творчески: его идеи и предложения позволили усовершенствовать производство приспособлений и сократить время простоев. Своими опытом и знаниями он щедро делится с молодыми работниками, выступая в качестве наставника.

«Профессия должна приносить удовольствие, а дело быть любимым. Надо, чтобы человек шел на работу с хорошим настроением, тогда и работа будет приносить результаты», — поделился секретом успеха Сергей Бахматов.

«Эта награда заслужена. При этом она, безусловно, стала оценкой труда и всего коллектива Уралвагонзавода. Каждый из нас на своем месте выполняет свою задачу. Все вместе мы работаем для достижения единой цели, связанной с развитием корпорации и российского машиностроения, с укреплением суверенитета и независимости России», — отметил генеральный директор научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» Александр Потапов.

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