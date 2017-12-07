В Москве открылась выставка SUPERPUTIN

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В экспозиции, созданной современными российскими художниками, представлены 23 картины, несколько мозаик и скульптур, передает РИА «Новости».

«Идея была создать биографическую выставку, но потом мы подумали, что намного интереснее и полезнее будет, если мы соберем молодых ребят-художников и сделаем выставку, посвященную президенту. Заказных работ здесь нет, здесь есть порыв. Мы работали над картинами вместе, ребята от чистого сердца проявили инициативу», — заявила идеолог выставки Юлия Дюжева.

По ее словам, желающих представить свои работы было гораздо больше, но не все задуманное удалось воплотить.

Концепция выставки представляет Путина в образах супергероя и обычного человека. В целой серии работ президент изображен с животными, в новогодней открытке глава российского государства предстает в образе Деда Мороза, а в одном из комиксов обезвреживает террористов в метро в перерыве между важными переговорами.

Выставка SUPERPUTIN продлится до 15 января 2018 года.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин ознакомился с учебным процессом в Российской государственной специализированной академии искусств (РГСАИ) — единственном в мире творческом вузе для людей с ограничением по здоровью.