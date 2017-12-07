В Москве открылась выставка SUPERPUTIN
Около 30 работ, посвященных президенту России Владимиру Путину, представлены на выставке SUPERPUTIN, открывшейся на территории
Около 30 работ, посвященных президенту России Владимиру Путину, представлены на выставке SUPERPUTIN, открывшейся на территории
В экспозиции, созданной современными российскими художниками, представлены 23 картины, несколько мозаик и скульптур, передает РИА «Новости».
«Идея была создать биографическую выставку, но потом мы подумали, что намного интереснее и полезнее будет, если мы соберем молодых
По ее словам, желающих представить свои работы было гораздо больше, но не все задуманное удалось воплотить.
Концепция выставки представляет Путина в образах супергероя и обычного человека. В целой серии работ президент изображен с животными, в новогодней открытке глава российского государства предстает в образе Деда Мороза, а в одном из комиксов обезвреживает террористов в метро в перерыве между важными переговорами.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин ознакомился с учебным процессом в Российской государственной специализированной академии искусств (РГСАИ) — единственном в мире творческом вузе для людей с ограничением по здоровью.