Пассажирские поезда в обход Украины в Воронежской области запустят 11 декабря

Источник: РИА "Воронеж"

Первые пассажирские поезда в обход Украины пустят в понедельник, 11 декабря. Шесть поездов дальнего следования будут останавливаться на новой станции «Зайцевка» Кантемировского района. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил первый заместитель начальника службы пассажирских сообщений ЮВЖД Андрей Артамонов в четверг, 7 декабря.

На станции будут останавливаться поезда Москва — Владикавказ, Владикавказ — Москва, Новосибирск — Адлер, Адлер — Новосибирск, Санкт-Петербург — Кисловодск, Кисловодск — Санкт-Петербург.

— Комиссия утвердила новый график движения шести пассажирских поездов на участке Журавка — Сохрановка с остановками на станции Зайцевка с посадкой и высадкой пассажиров. Первые поезда пойдут в обход Украины, минуя Кантемировку. В дальнейшем количество поездов будет увеличено согласно графику. В Журавке поезда останавливаться не будут. Посадка и высадка пассажиров предусмотрена только на станции «Зайцевка», — пояснил Андрей Артамонов.

В Кантемировку будут ходить только пригородные поезда. Железнодорожный вокзал закрывать не планируют, он продолжит работать в обычном режиме. Старая железная дорога от Кантемировки до Чертково останется, разбирать ее не будут.

— Из райцентра к станции Зайцевка будет ходить автобус. Запланировано три рейса в день. График согласовываем, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» глава Кантемировского района Владимир Покусаев.

Контекст

О планах построить новую железнодорожную ветку, ведущую на юг России в обход украинской территории, ОАО «Российские железные дороги» и Министерство обороны России объявили в 2014 году. Ведомства подписали договор о строительстве двухпутной электрифицированной железной дороги в обход Украины 25 июня 2015 года. Военные начали работы по договоренности с РЖД в 2015 году.

Земляные работы в Кантемировском районе завершили в августе 2016 года. Первую станцию на территории Воронежской области открыли в начале августа 2017 года. «Зайцевка» появилась в сервисе «Яндекс. Карты».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил орден Жукова военным за постройку магистрали 7 августа. Строительно-монтажные работы на железной дороге в обход Украины в Воронежской области (Журавка-Миллерово) закончили 12 августа 2017 года.