Дочь Кадырова открыла в Чечне магазин эротического женского белья

В конце ноября в центре Грозного состоялось торжественное открытие бутика женского белья и аксессуаров для интимной жизни «Lady A». О приеме написали несколько популярных чеченских блогеров.

Хозяйка бутика — Айшат Кадырова, 18-летняя дочь главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, следует из постов гостей в социальных сетях. Айшат уже управляет домом исламской моды Firdaws и держит кондитерскую в одноименном торговом центре — рядом с этой кондитерской и открылся бутик с бельем.

«Будуар твоих тайн и кружевного великолепия. Будь смелее… Только между нами…» — такое описание ассортимента магазина в его закрытом аккаунте в Instagram. В мультибрендовом бутике продаются известные европейские и американские марки женского белья.

Также в магазине можно приобрести интимную косметику. В аккаунте бутика рекламируется массажный крем, который позволяет «попробовать партнера на вкус». Там же можно приобрести сужающий гель для вагины, плетки, маски и прочие аксессуары.

Табуированная тема

Чечня — исламский регион. Тема секса в Чечне считается табуированной. Мужья не касаются своих жен в присутствии другого человека, супруги не называют по имени друг друга при посторонних, в некоторых семьях муж с женой даже не разговаривают друг с другом перед родителями, потому что это считается намеком на их близость.

О теме секса в республике не говорят публично, на улице нельзя встретить рекламу нижнего белья, а также вывесок магазинов с аксессуарами для интимной жизни. В Грозном есть магазины кружевного женского белья, но об их существовании женщины в основном узнают друг от друга и незаметно для окружающих делают там необходимые покупки.

Рамзан Кадыров позиционирует себя как последователь традиционных исламских ценностей. Он неоднократно публично выступал против сексуального просвещения в школах и говорил о необходимости сдержанного поведения женщин на публике. Так, в 2011 году в интервью «Комсомольской правде» он говорил, что девушки из-за откровенной одежды, «если будет развратность», попадут в ад.

Появление магазина вызвало неоднозначную реакцию среди жительниц Чечни. «С одной стороны, если есть такой магазин, значит, есть спрос», — сказала Би-би-си жительница Грозного Мерет Мусаева (ее имя изменено, так как большинство жителей республики опасаются комментировать действия руководства республики от своего имени).

Внутренний протест, по ее словам, вызывает тот факт, что магазин открыла именно дочь чеченского главы. «Учитывая, какая пропаганда женского поведения ведется для обыкновенных людей, это задевает. Как будто отношение у них [Кадыровых] к нам такое: «Для нас одно, для вас другое», — говорит Мерет.

«Нас же учат тому, какой должна быть чеченская женщина, что она должна делать, нас учат жизни, учат тому, какие мы должны быть покорные, послушные. Если чеченские женщины еще должны быть и сексуально озабоченными, возникает вопрос. Хотелось бы, чтобы определились», — рассказала Мусаева.

Укрепление семьи

Айшат всего 18 лет, год назад она возглавила модный дом Firdaws, которым владеет ее мать. Модный дом делает закрытую одежду для женщин, используя элементы традиционных чеченских костюмов. В своем первом интервью она описала мусульманскую моду так: «Традиции, изящество, скромность».

В октябре модный дом устроил показ в московском парке «Зарядье», на демонстрации коллекций от Айшат Кадыровой приходят звезды российского шоу-бизнеса.

Однако о бутике «Lady A» дочь чеченского главы нигде публично еще не рассказывала. Представители Firdaws, с которыми связалась Русская служба Би-би-си, наотрез отказались отвечать на какие-либо вопросы, связанные с магазином женского белья.

У бутика нет официального сайта, есть только закрытый аккаунт в Instagram — @Ladya_boutique. Посмотреть ассортимент магазина в интернете можно, только если администратор аккаунта разрешит пользователю доступ к нему. Сейчас на аккаунт подписаны уже 19,5 тысяч человек.

Открытие в Чечне магазина с аксессуарами для интимной жизни — это «смелый и долгосрочный шаг», прокомментировал Би-би-си имам Московской Мемориальной мечети Шамиль Аляутдинов. «В современных семьях не хватает взаимопонимания, в первую очередь потому, что супруги не могут найти общий язык в интимной части взаимоотношений. Поэтому подобный шаг уместен. В семье мы многого стесняемся, якобы из набожности, а на самом деле из-за глупости. Так что Айшат молодец, осмелилась. Религии это не противоречит, если способствует развитию гармонии интимных отношений внутри семьи», — полагает имам.