Питаться бесплатно в школе будут больше детей Иркутской области

Источник: Вести Иркутск

Общение муниципальных властей с областными станет более содержательным и прозрачным. Об этом заявили участники первого заседания комиссии по социальным вопросам при Региональном совете. Всего их сформировано четыре. Ещё — по экономическому развитию и финансам; по собственности, строительству и ЖКХ; а также по сельскому хозяйству, экологии и природопользованию. В составе каждой — около 20 глав муниципалитетов Прибайкалья. Мэры отметили плюсы работы в составе таких комиссий — это, прежде всего, решение вопросов, касающихся территорий. А также возможность прямого выхода глав муниципалитетов на правительство и губернатора.

— Рассматривать, естественно, будем самые острые вопросы. Мне понравился настрой участников. Был не формальный, а открытый, искренний и честный разговор, — говорит мэр Жигаловского района Игорь Фёдоровский.

Вопросы, которая обсудила «социальная» комиссия уже на первом заседании, были действительно острыми. Это и меры социальной поддержки малоимущих семей — на эти цели региональная казна в следующем году направит почти восемь миллиардов рублей, и обеспечение школьников бесплатным питанием. В многодетных семьях одному из безработных родителей разрешат не предоставлять документы о доходах, что позволит обеспечить бесплатными обедами большее количество детей. Губернатор идею уже поддержал. Главными критериями здесь станут адресность и нуждаемость.

— Сегодня в процессе жаркой дискуссии все мэры, участвующие в работе комиссии, пришли к выводу, что критерии адресности и нуждаемости должны присутствовать при определении той или иной меры социальной поддержки, — говорит заместитель губернатора Иркутской области Дмитрий Чернышов.