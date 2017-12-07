Масштабные учения спасателей прошли под Иркутском

По сценарию учений эта «Волга» провалилась под лёд. Водитель утонул, двое пассажиров ждут помощи. В операции участвуют вездеход, аэролодка, вертолёт Ми-8 и 40 спасателей.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/8HxCQv_Pps4?wmode=opaque" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Спасение надо предупреждать. Не допускать таких случаев. Вы видели, что десятки людей, десятки единиц техники задействованы, чтобы спасти одного нерадивого человека, провалившегося под лёд, — говорит начальник Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко.

За тренировкой наблюдают гости. Из всех регионов Сибири и Дальнего Востока — представители МЧС и региональной власти.

— Сегодня мы больше ориентированы на предупреждение и проведение профилактической работы с населением. Для того, чтобы не заниматься потом постфактум ликвидацией чрезвычайных ситуаций и происшествий, — говорит заместитель председателя правительства Хабаровского края Сергей Хабаров.

Автомобиль из-подо льда вытащили. Пассажиров спасли. Кстати, в учениях была задействована суперэкологичная «Волга». У неё нет двигателя, коробки передач, и, чтобы не загрязнять водоём, слиты все техжидкости. Спасательная операция заняла всего 20 минут.

Провал под лёд — одна из частых причин для экстренного вызова спасателей. Прошлой зимой 25 автомобилей оказались в воде, 14 человек погибло. В этом году официально такой случай был пока один — в Киренске. Чаще всего машины тонут весной, говорят спасатели.