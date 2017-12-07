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17:01 (мск), источник: Вести Иркутск

Масштабные учения спасателей прошли под Иркутском

На воде, а точнее, на льду Иркутского водохранилища и под ним прошли учения МЧС. Проверить свои навыки приехали спасатели из разных регионов России. Зимой у всех одна и та же проблема — спасти нерадивых автомобилистов и рыбаков.

По сценарию учений эта «Волга» провалилась под лёд. Водитель утонул, двое пассажиров ждут помощи. В операции участвуют вездеход, аэролодка, вертолёт Ми-8 и 40 спасателей.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Спасение надо предупреждать. Не допускать таких случаев. Вы видели, что десятки людей, десятки единиц техники задействованы, чтобы спасти одного нерадивого человека, провалившегося под лёд, — говорит начальник Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко.

За тренировкой наблюдают гости. Из всех регионов Сибири и Дальнего Востока — представители МЧС и региональной власти.

— Сегодня мы больше ориентированы на предупреждение и проведение профилактической работы с населением. Для того, чтобы не заниматься потом постфактум ликвидацией чрезвычайных ситуаций и происшествий, — говорит заместитель председателя правительства Хабаровского края Сергей Хабаров.

Автомобиль из-подо льда вытащили. Пассажиров спасли. Кстати, в учениях была задействована суперэкологичная «Волга». У неё нет двигателя, коробки передач, и, чтобы не загрязнять водоём, слиты все техжидкости. Спасательная операция заняла всего 20 минут.

Провал под лёд — одна из частых причин для экстренного вызова спасателей. Прошлой зимой 25 автомобилей оказались в воде, 14 человек погибло. В этом году официально такой случай был пока один — в Киренске. Чаще всего машины тонут весной, говорят спасатели.

— Сейчас лёд на многих водоемах Иркутской области ещё недостаточно прочный. Планируется, что будут действовать 50 ледовых переправ. Только сейчас они начинают открываться. Поэтому спасатели всех просят быть бдительными при выезде на лёд.

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