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16:37 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоградцам новогодний стол обойдется в 5804 рубля

Росстат подсчитал, насколько подорожало праздничное меню в регионах России.

Источник: Комсомольская правда

В этом году новогодний стол на семью из четырех человек в Волгограде обойдется дороже, чем в прошлом на 4,88%. В среднем на праздничные яства волгоградцам потребуется 5804 рубля. Такие данные приводит Росстат.

Специалисты сравнили стоимость новогоднего стола в разных регионах и пришли к выводу, что подорожал он везде, но где-то больше, где-то меньше.

В Волгоградской области, к слову, праздничное меню даже дешевле, чем в среднем по стране, где показатель равен 6 096 рублей. И дешевле, чем у соседей. Так, астраханцам он обойдется в 6226 рублей, ростовчанам — в 6022 рубля.

Рассчитывали стоимость новогоднего меню исходя из того, что на столе будут два салата: «Оливье» и «сельдь под шубой», апельсины, икра лосося, куры, колбаса, говядина, консервы, сыр, конфеты. Из напитков — водка, соки, коньяк и вино игристое отечественные.

Так, «Оливье» для волгоградцев подорожал на 7,74% и обойдется в 298,59 рубля. Зато на 4,6% у нас подешевела «сельдь под шубой», на нее волгоградцы потратят всего 140 рублей.

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