Транспортный налог оплатили 80% автовладельцев Крыма

«По данным на начало декабря более 200 тысяч владельцев техники из 257 тысяч уплатили транспортный налог. Это почти 80 процентов от физических лиц, имеющих в распоряжении автомобили, мотоциклы, катера, воздушные суда и иной транспорт. Из запланированных 300 миллионов рублей в республиканский бюджет от граждан уже поступило более 235 миллионов рублей транспортного налога. Еще около 100 миллионов рублей получено от юридических лиц», — сообщили в УФНС по РК.