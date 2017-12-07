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16:47 (мск), источник: РИА Крым

Транспортный налог оплатили 80% автовладельцев Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек — РИА Новости Крым. В Республике транспортный налог оплатили 200 тыс автовладельцев из 257 тысяч. Об этом сообщает Управление Федеральной налоговой службы России по Республике Крым.

Источник: РИА "Новости"

«По данным на начало декабря более 200 тысяч владельцев техники из 257 тысяч уплатили транспортный налог. Это почти 80 процентов от физических лиц, имеющих в распоряжении автомобили, мотоциклы, катера, воздушные суда и иной транспорт. Из запланированных 300 миллионов рублей в республиканский бюджет от граждан уже поступило более 235 миллионов рублей транспортного налога. Еще около 100 миллионов рублей получено от юридических лиц», — сообщили в УФНС по РК.

Самые дисциплинированные налогоплательщики, по данным ведомства, проживают в Бахчисарайском, Красноперекопском, Первомайском, Раздольненском и Сакском районах.

При этом, со 2 декабря неплательщики транспортного налога облагаются пеней.

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